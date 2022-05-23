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К Земле приближается астероид размером с четыре небоскреба

rus.tvnet.lv
К Земле приближается астероид размером с четыре небоскреба
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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное Фото: Shutterstock

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA сообщает, что 27 мая мимо Земли пролетит астероид размером с четыре небоскреба. Волноваться, впрочем, не стоит, ведь космический гость не угрожает нашей безопасности, пишет Rus.TVNET.

Астероид под названием "7335 (1989 JA)" пролетит мимо Земли на расстоянии около четырех миллионов километров, что почти в 10 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной. Однако, учитывая размер астероида и его относительную близость к Земле, NASA классифицирует его как потенциально опасный для нашей планеты. Это означает, что если его орбита изменится и он упадет на Землю, ущерб будет чрезвычайно велик.

Этот астероид является крупнейшим астероидом, приблизившимся к Земле в этом году. Он летит со скоростью 76 тысяч километров в час, что в 20 раз превышает скорость выпущенной пули. В следующий раз астероид пролетит мимо Земли 23 июня 2055 года.

Астероид принадлежит к так называемому классу астероидов Аполлона. Их орбита вокруг солнца периодически пересекает орбиту Земли. Астрономам известно около 15 000 таких астероидов.

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