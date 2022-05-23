Мир на пороге третьей мировой? Мнение известного историка

Все было чрезвычайно сложно, и каждая держава, втянутая в эту войну, руководствовалась своей логикой. Нынешняя ситуация выглядит гораздо проще. Россия находится в изоляции, и Путин сам принял это решение. Очевидно, что многие высокопоставленные люди в его системе ничего об этом не знали. Совершенно ясно, что это война Путина. И насколько нам известно из сообщений разведки, он даже лично руководит действиями войск в этой войне и принимает решения на уровне операций. Так что это совершенно другая ситуация, чем была в 1914 году.

- Вы назвали Первую мировую войну "современным событием". Что вы имели в виду?

- Когда нам рассказывали о Первой мировой в школе, она казалась мне событием из прошлого века - со всеми этими аляповатыми габсбургскими мундирами и сложными придворными ритуалами. Но потом, когда я начал писать книгу, я понял, что все началось с автоколонны, проезжающей по городу. Речь шла о террористах-смертниках - так что во многом это схоже с событиями, известными нам из современности.

И потом, у меня сложилось впечатление, что аргументы, которые использовались сторонами, вступившими в ту войну, можно услышать и сегодня. Например, эта тенденция изображать из себя жертву, видеть провокации другой стороны, но быть абсолютно слепым к своей доле вины за этот кризис... Или рассматривать собственные действия как оборонительные, а действия противника - как наступательные. Подобная аргументация, очевидно, живет и по сей день.

- Научились ли люди чему-нибудь за последние 100 лет?

- Некоторые вещи мы, безусловно, делаем лучше. Но стали ли мы более разумными как политический вид, как своего рода "homo politicus", это уже другой вопрос. Существует тенденция всегда возвращаться к старым моделям поведения. Я думаю, что создание ЕС произошло благодаря урокам, извлеченным из прошлого, что это политическое устройство появилось благодаря урокам, усвоенным из двух мировых войн, и приобрело некое постоянство, которого в противном случае у него не было бы.

Если подумать о Путине - не только о его решении вторгнуться в Украину, но и о его мачистском имидже руководителя, разъезжающего с голым торсом на лошади, - его установки кажутся мне довольно-таки атавистичными.

С другой стороны, посмотрите, сколько европейских государств сейчас возглавляют женщины и сколько стратегий по борьбе с агрессией разработано женщинами. Это говорит о том, что мы изменились.