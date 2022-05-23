Видео ⟩ «Слишком долго ждать»: в Таллинне матери подвергают детей опасности ради экономии нескольких минут

«Уважаемый пешеход, насколько вы задумываетесь о том, какой пример в дорожном движении вы подаете другим своим поведением, — так начинается пост на странице Центр надзора за дорожным движением в Facebook. — Дети подражают поведению других детей и взрослых. При переходе дороги с ребенком на запрещающий сигнал светофора ребенок усваивает неправильные привычки. Насколько вы уверены, что ваш ребенок, когда будет один, не будет переходить дорогу на тот же сигнал светофора? Вы доверяете его способности «оценивать трафик»?»

Поскольку способность ребенка оценивать опасность очень ограничена, и ребенок не в состоянии оценить тормозной путь транспортного средства, особенно важно осознавать, какое влияние оказывает взрослый человек в дорожном движении.

Люди в Таллинне переходят дорогу на красный сигнал светофора. Фото: Videokaader

«О чем думает родитель, когда пытается научить ребенка правильному и безопасному поведению на дороге, а взрослые рядом переходят дорогу на красный свет? А что думает ребенок? Другим можно, а ему нельзя?»

Однако у человека часто проявляется стадный инстинкт - когда один переходит, другие тоже, поскольку человек в толпе более анонимен. «А что, если какой-нибудь «смарт-зависимый» или юный пешеход шагнет вместе с другими, доверившись тому, кто идет впереди? Прямо под машину?»

Центр надзора за дорожным движением призывает подавать пример и не переходить дорогу на красный сигнал светофора, поскольку, если вы этого не сделаете, другие тоже не пойдут. Безопасное дорожное движение начинается с каждого из нас.

Приходится слишком долго ждать зеленый

Видео прокомментировали многие люди. Некоторые считают, что для пешеходов слишком долго горит красный свет, что вызывает соблазн перебежать дорогу на красный.

Лаури пишет: «Но не могли бы вы начать с того, чтобы сделать циклы светофоров удобными для пешеходов? Показанный в видео светофор на остановке Zoo так настроен, что, ожидая там зеленого сигнала светофора, пешеход может достичь пенсионного возраста раньше, чем дорогу можно будет перейти на законных основаниях. Цикл этого светофора был нарушен после строительства перекрестка Хааберсти, поскольку проходимость автомобильного движения в Таллинне, как известно, священна и интересы пешеходов не интересуют городских транспортных чиновников».

Лаури считает, что проблема в том, что предпочтение отдается автомобильному движению, и это приводит к опасным ситуациям на дорогах. «Время пешехода так же дорого, как и время водителя», — пишет Лаури, который считает, что полиции следует побеседовать на эту тему с Таллиннским транспортным департаментом.

«Время пешехода так же дорого, как и время водителя».

Своими мыслями под видео поделилась и Теа: «Я не одобряю перебегание с детьми дороги в неположенное время, но чем меньше человек должен будет бессмысленно ждать у светофора, например, если там будет работающая кнопка, тем терпеливее он будет в следующий раз ждать, когда действительно надо подождать».

Один комментатор утверждает, что ему пришлось ждать целых восемь минут перед светофором. «Светофор между центром Ülemiste и остановкой поезда», — пишет он, предлагая делать в таких местах туннели или менять циклы светофоров.

Фото: Sander Ilvest

Ситуации на видео - частое явление на наших дорогах?

Elu24 спросил Департамент полиции и погранохраны, часто ли полицейские, патрулирующие улицу, наблюдают такие ситуации, когда родитель и ребенок переходят дорогу на красный сигнал светофора. Пресс-секретарь полиции Анника Максимов говорит, что, к счастью, такие ситуации полиция наблюдает не так часто, но время от времени все-таки случается. «В крупных городах, где больше перекрестков, регулируемых светофорами, таких нарушений чуть больше, чем в городах поменьше», — говорит Максимов.

Будет ли оштрафован родитель?

«Иногда предупреждение от полицейского и погрозить пальцем гораздо эффективнее штрафа. Таким образом, каждый случай оценивается отдельно, в зависимости от обстоятельств, в том числе от того, осознал ли родитель свою ошибку», — рассказывает Elu24 представительница полиции.