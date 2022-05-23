Фото ⟩ «Как больно думать по-русски сегодня». Поэты из Таллинна и России выступили против войны

«Как вообще можно понять войну?». Этот вопрос, как бессонница у многих неравнодушных свидетелей страшной войны, повторялся в разных вариациях из уст поэтов в понедельник, 23 мая, на улице Пикк. Прямо напротив посольства Российской Федерации днем открылось окно независимого театра Kanuti Gildi SAAL, которое уже почти три месяца украшено флагами Украины. На подоконнике оказался микрофон, к которому выходили поэты и, практически глядя в окна дипмиссии РФ, читали свои стихи.



«Иди, откуда ты пришел. Иди, откуда ты пришел! - повторял с импровизированной сцены свои новые стихи, ставшие музыкой, Aртем Астров, заканчивая свой спич цитатой из российской школьницы, которая на днях смогла сказать на школьной линейке в Махачкале несколько смелых слов. - Х** войне! Свободу Украине! Путин – черт!»



Динамики, которые усиливали голоса поэтов в старом городе, доносили каждое слово до соседней улицы Лай, где россияне стояли в очередь в консульский отдел с бумагами в руках. «Достали!» - рычала одна из женщин в очереди, то ли сетуя на антипутинский акционизм, то ли на бюрократию. Желания послушать современных поэтов у этих случайных свидетелей акции не возникало, им был нужен голос из динамика, который, уточнив о цели визита, иногда отвечал: «Заходите». Туристы-иностранцы, наоборот, присаживались на парапет напротив окна с поэтами и внимательно слушали.



Поэт Руслан Степанов прочитал, как он признался сам, «наивные стихи» - «Огонь по своим». Пока он читал, по тротуару медленно шла девушка, которая везла за собой белый гроб, как возят туристические чемоданы на колесиках.



Ну что, Владимир? Как спалось вчера?

Приснился новый «русский мир» без Украины?

А кто-то не проснется никогда…

Из-за тебя сегодня кто-то потеряет сына…

А кто-то потерял свою любовь.

А кто-то веру, кто-то предрассудки.

Ты отпустил бы всех ребят домой

Они устали. Их там совсем не любят…

Я в детстве тоже играл в войнушку

И убивал свои ребят, но понарошку,

Смерть тогда не пахла…

Я делал пиу-пиу-пиу и очень этому был рад

Теперь, когда я просыпаюсь, мне трудно открывать глаза

Ты убиваешь тех, кого не знаешь

И ты меня убил 24 числа

А может, тебя просто попросить, наивно вставши на колени:

Пожалуйста! Не нужен «новый русский мир»

Он слишком, слишком сильно агрессивен

Что это за цена? Они герои, ты кричишь!

А сам в крови, и рот весь в пене

Ведь миру нужен только мир

Конечно, войне х**, а слава – Украине



Эстафету подхватила москвичка Ася Аксенова, которая уже во вторник будет вынуждена вернуться в Москву. Но пока она смогла без лишних помех прочитать стихотворение Юлия Гуголева.



Я прятаться готов в корнях травы

На мне горит орущая кора

В коре - траншеи, насыпи и рвы,

И в каждом рву - кровавая гора.



Одни сидят ни живы, ни мертвы

В других навылет выжжена дыра

Плач матери, сестры, жены, вдовы

Под телевизионное "ура"



Ты чуешь эти полчища братвы

Ты слышишь это бульканье нутра?

Они опять обметывают швы,

Чтоб не текло со смертного одра.



Они рабы бессмысленной молвы

И прихвостни поганого пера:

"- Они ж не ради бабок и жратвы!

Они ж ведь ради правды и добра!



Причины ведь у нас не таковы,

А следствия - и вовсе ни хера!

Не бойся Сатаны и Булавы,

Не зная, доживешь ли до утра.



Поэт, сними кастрюлю с головы

Давно тебе глаза открыть пора..."

И что ему ответить из Москвы,

Когда он отвечает из Днепра?



Музыкант Вадим Семенов спел свою версию канонического послевоенного антивоенного гимна американца Питера Сигера и Марлен Дитрих, которую в России многие знают по версии Олега Нестерова из группы «Мегаполис» «Где цветы?». Русский рок, тот, который не утратил изначальных пацифистских корней рок-н-ролла 60-х, напоминал о себе музыкальными паузами в виде песен ДДТ «Не стреляй», или недавней совместной работы группы КИНО и Жени Фёдорова из Tequilajazzz «Любовь к оружию».



Один из «ветеранов» контркультурной жизни Таллинна Денис «Поль» Поляков вернул собравшихся слушателей и присматривающих за происходящим полицейских от подпевания мажорным рок-песням в суровую ритмику грустных строк.



Ленин был иноагентом, или не был?

Путин избран президентом был нелепым

Обнищавшим, богоносным русским плебсом.

Гитлер был евреем? Нос-то, как у Лепса!

Сталин не был рептилоид. Это точно.

Гарин и Гиперболоид - это мощно.

А Христос-то, бедолага, не был Богом

А бумага из ГУЛАГа вся размокла…

Не могло быть слез у Анны у Ахматовой.

Только злость у этой ванны б…. маратовой.

Жаль, что был не Архимед ее любовником

Лев Евразии химер пел уголовникам.

Хорошо писать в тюрьме в Руси матушке.

А в своем ли ты уме, брат Иванушка!?

А в своем ли ты гробу будешь кости греть?

И отмолишь ли злобу в своем постриге?



Русскоязычные поэты продолжали апеллировать к лидеру РФ, но уже не напрямую, а через память граждан его страны.



Найдите фото молодого Путина

Где он смеется, счастлив, беззаботен

Где выражение лица «иудино»,

Хотя бы чуть светлее

Не найдете!



Поэтесса Мария Капаева прочитала свое стихотворение, которое было написано, спустя месяц после начала войны.



Фашизм, фашизм, фашизм, фашизм, фашизм

Я выросла с этим словом через молоко матери

И слезы ее матери: «Только бы не было больше войны»

Она всегда причитала… Не уместить в голове,

Что фашизм теперь там, где она лежит в земле

На Земле, на куске Земли, где казалось, все знают, что это такое

Но, выходит, не знали этого… Это какой-то п****ц, это то, что происходит,

Когда забиваем историю, не рассказываем правду о том, что было

Молчим и делаем вид, что травмы сами уйдут с поколениями,

А они в них только копятся, коптятся и превращаются в самый обычный фашизм

Как хорошо, что мать моей матери уже умерла

Как больно думать по-русски сегодня…



Один из организаторов акции, музыкант Артем Астров, пояснил Postimees, что эта акция, в том числе, являлась призывом для тех, кто не понимает, что последствия войны России с Украиной останутся с нами навсегда.