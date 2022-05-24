Эстонский дзюдоист завоевал на этапе кубка Европы бронзу

На прошедшем в Малаге этапе кубка Европы в возрастной группе U21 соревновалось 320 дзюдоистов из 29 стран. Лучший результат среди эстонцев привез домой Карл Тани Прийлинн-Тюрк, боровшийся в весовой категории более 100 кг.

В этой весовой категории соревнования шли по круговой системе и все спортсмены боролись между собой. Первым соперником Прийлинна-Тюрка был украинец Алексей Халаке. Бой с будущим серебряным призером завершился поражением эстонского борца. Во втором поединке Карл Тани проиграл будущему победителю этапа кубка Европы Мицуки Сугараве. Однако следующие схватки принесли нашему спортсмену только победы. В третьем круге эстонский дзюдоист победил немца Пааво Плонерта, а затем – испанца Адриана Гонсалеса Бланко. Победы обеспечили молодому, но многообещающему спортсмену из Эстонии бронзовую медаль этапа кубка Европы.

Президент Эстонского союза дзюдо Кайдо Кальюлайд отметил, что соревнования, помимо контроля над физической подготовкой, дают также опыт концентрации на важных для спорта высоких достижений вещах.