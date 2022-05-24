«Больше всех в мире»: Подоляк заявил, что Эстония передала Украине треть военного бюджета

«Вместо тысячи обещаний: за три месяца Эстония передала Украине 1/3 военного бюджета - больше всех в мире. Это еще раз доказывает: можно быть маленькой страной, но иметь большое сердце, а можно быть второй по размеру, но не иметь его совсем», - подчеркнул Подоляк.