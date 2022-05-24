«Больше всех в мире»: Подоляк заявил, что Эстония передала Украине треть военного бюджета
«Больше всех в мире»: Подоляк заявил, что Эстония передала Украине треть военного бюджета
«Вместо тысячи обещаний: за три месяца Эстония передала Украине 1/3 военного бюджета - больше всех в мире. Это еще раз доказывает: можно быть маленькой страной, но иметь большое сердце, а можно быть второй по размеру, но не иметь его совсем», - подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что победа Украины будет победой и эстонского народа.
Замість тисячі обіцянок: за 3 місяці #Естонія передала 🇺🇦 1/3 військового бюджету – більше за всіх у світі. Це ще раз доводить: можна бути маленькою країною, але мати велике серце, а можна бути другою за розміром, але не мати його зовсім. Перемога 🇺🇦 буде перемогою й 🇪🇪 народу.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 23, 2022
Ранее премьер Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить Путину.
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