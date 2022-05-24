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«Больше всех в мире»: Подоляк заявил, что Эстония передала Украине треть военного бюджета

rus.postimees.ee
«Больше всех в мире»: Подоляк заявил, что Эстония передала Украине треть военного бюджета
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Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: YASIN AKGUL

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что за три месяца Эстония передала Украине треть своего военного бюджета. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНИАН.

«Вместо тысячи обещаний: за три месяца Эстония передала Украине 1/3 военного бюджета - больше всех в мире. Это еще раз доказывает: можно быть маленькой страной, но иметь большое сердце, а можно быть второй по размеру, но не иметь его совсем», - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что победа Украины будет победой и эстонского народа.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить Путину.

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