Фото ⟩ Водитель Mazda, проигнорировавший правило правой руки, врезался в курьера по доставке еды

Как пишет Tartu Postimees, двигавшийся по улице Мыйзавялья автомобиль Mazda 6 приближался к перекрестку, где действует правило правой руки, но, по словам очевидцев, водитель его проигнорировал. Из-за этого произошло столкновение с выехавшей с правой стороны на перекресток машиной Toyota Yaris, которой управлял курьер по доставке еды. Удар был настолько сильным, что Toyota вылетела с дороги на газон, но прибывшая на место происшествия скорая помощь травм у водителей не обнаружила.