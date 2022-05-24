В воскресенье вечером около 20:00 в жилом районе Раади в Тарту столкнулись Mazda и Toyota. По первоначальным данным, в бок автомобиля Toyota въехал водитель Mazda, проигнорировавший правило правой руки.
Фото ⟩ Водитель Mazda, проигнорировавший правило правой руки, врезался в курьера по доставке еды
Водитель Mazda, проигнорировавший правило правой руки, врезался в курьера по доставке еды
Как пишет Tartu Postimees, двигавшийся по улице Мыйзавялья автомобиль Mazda 6 приближался к перекрестку, где действует правило правой руки, но, по словам очевидцев, водитель его проигнорировал. Из-за этого произошло столкновение с выехавшей с правой стороны на перекресток машиной Toyota Yaris, которой управлял курьер по доставке еды. Удар был настолько сильным, что Toyota вылетела с дороги на газон, но прибывшая на место происшествия скорая помощь травм у водителей не обнаружила.
Водитель Mazda сперва не признал своей вины, он счел, что авария произошла из-за того, что доставщик еды, находившийся за рулем Toyota, выбрал неправильную скорость. На место происшествия прибыла полиция, которая все-таки установила вину водителя Mazda.