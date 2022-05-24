Дегтяренко: c центристской властью Маарду ждут безработица и банкротство

Резкое снижение рейтинга Центристской партии с 23% до 14% менее чем через год после местных выборов стало показателем глубокого разочарования общества в политике центристов. Многие эксперты склонны объяснять это тем, что начало войны в Украине вынудило руководство партии перейти к критике Кремля, что могло не понравиться традиционным избирателям Центристской партии.

Наверно, этот фактор в обрушении рейтинга тоже имеет значение. Но дело еще и в неспособности руководителей Центристской партии на Тоомпеа и в местных самоуправлениях предлагать адекватные ответы на вызовы времени. Как показывает практика, депутаты-центристы оказались не в состоянии предложить убедительные пути выхода страны из надвигающегося кризиса.

Примером может служить самоуправление в Маарду, где монополия на власть принадлежит Центристской партии. И до начала войны показатели экономического положения города вызывали тревогу – стагнация как главный тренд в жизни Маарду только усиливалась год от года под руководством центристского мэра Архипова. Введение санкций ЕС против российских и белорусских компаний стало еще одним ударом по экономике самоуправления.

Городу угрожает рост безработицы

Закрытие крупной компании DBT, осуществляющей грузоперевозки минеральных удобрений, означает сокращение налоговых поступлений в бюджет Маарду и других самоуправлений, на территории которых компания вела хозяйственную деятельность. Это относится и к порту Мууга, находящемуся, в том числе, и на территории самоуправления Маарду.

Грузооборот порта Мууга составляет 25 - 30 миллионов тонн в год. Это половина всего грузооборота AS Tallinna Sadam и около 40% всего объема транзитных грузов, проходящих через Эстонию. Cнижение грузоперевозок только в первом квартале текущего года составило уже 8,2%.

В порту Мууга работает много жителей Маарду, более 10% населения города. Однако мэр Архипов утверждает, что не видит причин объявлять ситуацию слишком драматичной и считает, что людям разумно начать искать новую работу, именно об этом он рассказывает в СМИ.

Вероятно, мэр считает, что Касса страхования от безработицы решит все проблемы лишившихся работы горожан. Но помощь Кассы носит краткосрочный характер. А что дальше? А дальше - доживем до конца года, а потом уже будем думать, рассуждает мэр Маарду в своих комментариях республиканской газете. То есть сейчас, по мнению Архипова, думать не надо? А недостающие деньги в бюджете центристский мэр предлагает взять из резервного фонда и начать экономить на строительстве и без того плохих дорог в Маарду.

Казалось бы, местная власть должна действовать более активно, чтобы решать проблемы горожан. Но когда ты озабочен собственными бизнес-интересами и благополучием, то заботы людей, потерявших работу, отходят на второй план. Хотя уже сегодня безработица в Маарду почти в два раза выше, чем в среднем по Эстонии.

Экономить надо на городской бюрократии