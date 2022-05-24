Банкротство Маарду и введение внешнего управления – вот те перспективы, которые грозят городу, оказавшемуся в плену некомпетентной власти центристов, пишет лидер избирательного союза “Голос Маарду”, депутат Горсобрания Маарду Николай Дегтяренко.
Дегтяренко: c центристской властью Маарду ждут безработица и банкротство
Резкое снижение рейтинга Центристской партии с 23% до 14% менее чем через год после местных выборов стало показателем глубокого разочарования общества в политике центристов. Многие эксперты склонны объяснять это тем, что начало войны в Украине вынудило руководство партии перейти к критике Кремля, что могло не понравиться традиционным избирателям Центристской партии.
Наверно, этот фактор в обрушении рейтинга тоже имеет значение. Но дело еще и в неспособности руководителей Центристской партии на Тоомпеа и в местных самоуправлениях предлагать адекватные ответы на вызовы времени. Как показывает практика, депутаты-центристы оказались не в состоянии предложить убедительные пути выхода страны из надвигающегося кризиса.
Примером может служить самоуправление в Маарду, где монополия на власть принадлежит Центристской партии. И до начала войны показатели экономического положения города вызывали тревогу – стагнация как главный тренд в жизни Маарду только усиливалась год от года под руководством центристского мэра Архипова. Введение санкций ЕС против российских и белорусских компаний стало еще одним ударом по экономике самоуправления.
Городу угрожает рост безработицы
Закрытие крупной компании DBT, осуществляющей грузоперевозки минеральных удобрений, означает сокращение налоговых поступлений в бюджет Маарду и других самоуправлений, на территории которых компания вела хозяйственную деятельность. Это относится и к порту Мууга, находящемуся, в том числе, и на территории самоуправления Маарду.
Грузооборот порта Мууга составляет 25 - 30 миллионов тонн в год. Это половина всего грузооборота AS Tallinna Sadam и около 40% всего объема транзитных грузов, проходящих через Эстонию. Cнижение грузоперевозок только в первом квартале текущего года составило уже 8,2%.
В порту Мууга работает много жителей Маарду, более 10% населения города. Однако мэр Архипов утверждает, что не видит причин объявлять ситуацию слишком драматичной и считает, что людям разумно начать искать новую работу, именно об этом он рассказывает в СМИ.
Вероятно, мэр считает, что Касса страхования от безработицы решит все проблемы лишившихся работы горожан. Но помощь Кассы носит краткосрочный характер. А что дальше? А дальше - доживем до конца года, а потом уже будем думать, рассуждает мэр Маарду в своих комментариях республиканской газете. То есть сейчас, по мнению Архипова, думать не надо? А недостающие деньги в бюджете центристский мэр предлагает взять из резервного фонда и начать экономить на строительстве и без того плохих дорог в Маарду.
Казалось бы, местная власть должна действовать более активно, чтобы решать проблемы горожан. Но когда ты озабочен собственными бизнес-интересами и благополучием, то заботы людей, потерявших работу, отходят на второй план. Хотя уже сегодня безработица в Маарду почти в два раза выше, чем в среднем по Эстонии.
Экономить надо на городской бюрократии
Источник для поддержки людей существует – это сокращение бюджетных расходов на содержание аппарата чиновников. К примеру, Силламяэ, тоже портовый город как и Маарду, столкнулся с похожими проблемами, но мэрия Силламяэ уже 17 марта решила сократит расходы горбюджета на некоторые учреждения города. Но в Маарду власть устроена по принципу “рука руку моет”, и с каждым годом содержание чиновников мэрии и раздутого штата муниципальных предприятий обходится налогоплательщикам Маарду все дороже, да и долги Маарду растут.
Эффективность местной власти как никогда важна в период высокой инфляции и экономического кризиса, связанного с нарушением международных торговых поставок и ростом цен на энергоносители. А формула эффективности известна: сокращение расходов на управление при одновременном росте производительности труда. Вместо этого архиповские депутаты увеличили в этом году расходы на центристскую мэрию и чиновников до 1, 134 млн евро, подняли зарплату мэру почти на четверть и даже запланировали дополнительно 50 000 евро на ремонт помещений мэрии.
В поисках дополнительных средств для себя и мэрии депутаты-центристы и их союзники в первом чтении дополнительного бюджета Маарду на 2022 г. начали урезать расходные статьи, по которым финансируются неотложные нужды города. Например, расходы на жилищно-коммунальную сферу Маарду были снижены на 363 тыс. евро и составят всего 1, 02 млн евро! А на очистку сточных вод предусмотрено расходов на треть меньше, чем было первоначально заложено в бюджете. И кто же виноват в том, что Маарду может превратиться в помойку?
Но даже там, где мэрия Маарду декларирует свою заботу о людях, работа строится по принципу: “хотели как лучше, а получилось как всегда”.
Например, доступность социального жилья – острая проблема для Маарду. Практически на каждом заседании Горсобрания оппозиция в лице избирательного союза «Голос Маарду» настойчиво призывает своих коллег-депутатов и власти города заняться решением этого вопроса.
Известно, что при нынешнем мэре Архипове площадь социального жилья в Маарду не увеличивается, а, наоборот, стремительно сокращается. Причиной этому стал прошлогодний пожар в социальном доме на Калласмаа, 9. Люди, имеющие по закону право на соцжилье и заботу местной власти, сегодня живут в стесненных условиях под постоянным административным давлением.
После пожара пострадавших расселили по частным больницам, хостелам, а кого-то и в подвалы. Некоторые погорельцы вынуждены были ютиться в душевой или по трое в крохотных комнатушках в социальном доме на ул. Калласмаа 12. Прошло уже более 16 месяцев со дня трагического происшествия, сменилось несколько строительных фирм, поменялись планы центристских чиновников, выросли расходы бюджета на строительные работы.
Но удовлетворительного результата нет. В мае 2021 г. мэрия Маарду планировала потратить на восстановительные работы 1, 749 млн евро. Затем чиновники мэрии внесли на утверждение местных депутатов предложение от фирмы-подрядчика на сумму 2, 025 млн евро. Но в итоге сгоревшее здание было всё же снесено, а в прошлом месяце депутаты Горсобрания дали разрешение мэрии на заключение договора подряда уже для строительства нового трехэтажного социального дома стоимостью 3, 225 млн евро.
Для этого предусматривается взять кредит. Время идет, суммы расходов растут, но почему вместо нового дома на месте строительства зияет яма, а в городском бюджете сверкают дыры! Причина известна – это бесхозяйственность чиновников, некомпетентность мэра и равнодушие местной власти к людям.
Корабль тонет
Вот и получается, что корабль под названием “Центристская власть Маарду” под руководством неумелого капитана и непрофессиональной команды плывет по бурному морю жизни, постоянно налетая на скалы и рифы проблем. Изношенный корпус уже пробит, трюмы захлестывает вода, а впереди – девятый вал мирового кризиса, который может пустить корабль на дно. Банкротство Маарду и введение внешнего управления – вот те перспективы, которые грозят нашему города, оказавшемуся в плену некомпетентной и бесчеловечной власти.
Спасти Маарду от надвигающейся катастрофы может только смена власти и переход к принципам подлинной демократии, когда не чиновники, но сами жители города будут решать, куда и как тратить бюджетные деньги. Социальная справедливость и гражданский мир должны лечь в основу нашего общего и надежного будущего.