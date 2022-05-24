В ежегодном рейтинге репутации работодателей от Kantar Emor, первые строчки заняли Eesti Energia и Таллиннский аэропорт, среди студентов после нескольких лет снова занял лидирующее место Microsoft и в тройку лучших также вошли LHV и Pipedrive.
Названы самые привлекательные работодатели Эстонии
В целом наиболее привлекательными работодателями для трудоустроенных являются государственные или муниципальные инфраструктурные компании. Помимо Eesti Energia и Таллиннского аэропорта в первую десятку рейтинга работодателей входят Таллиннский порт и Elektrilevi.
По словам ведущего эксперта по опыту работников Kantar Emor Мари-Лийс Ээнсалу, преимуществом государственных компаний считается прежде всего гарантия занятости, а также конкурентоспособная заработная плата.
В глазах студентов наиболее авторитетными являются быстрорастущие ИТ-компании. Кроме центра разработок Microsoft и Pipedrive, также Wise и Bolt входят в первую десятку. «Много говорят о быстром росте ИТ-компаний и богатом мотивационном пакете, и это кажется привлекательным для молодежи», — пояснила Ээнсалу.
Быстрый рост компаний предлагает молодым людям важные им возможности для развития и карьеры, в том числе в международной перспективе.
В пятерке лидеров рейтинга работодателей за последний год серьезных изменений не произошло. В долгосрочной перспективе больше всего выросли отечественные банки LHV и Coop Pank, а также ИТ-компании. Привлекательность промышленных предприятий как работодателей снизилась. Работодатели с растущей репутацией не только предлагают хорошую заработную плату и возможности карьерного роста, но и, по мнению потенциальных сотрудников, отличаются хорошей рабочей атмосферой, гибкой организацией труда и хорошим отношением к сотрудникам.
Каждую весну Emor проводит исследование репутации работодателей, предлагая сотрудникам и студентам составить рейтинг крупных работодателей. Опрос проводился в 17-й раз в марте-апреле этого года, в нем приняли участие 2310 трудоустроенных и 819 студентов экономических и инженерных специальностей.