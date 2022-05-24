Названы самые привлекательные работодатели Эстонии

В целом наиболее привлекательными работодателями для трудоустроенных являются государственные или муниципальные инфраструктурные компании. Помимо Eesti Energia и Таллиннского аэропорта в первую десятку рейтинга работодателей входят Таллиннский порт и Elektrilevi.

По словам ведущего эксперта по опыту работников Kantar Emor Мари-Лийс Ээнсалу, преимуществом государственных компаний считается прежде всего гарантия занятости, а также конкурентоспособная заработная плата.

В глазах студентов наиболее авторитетными являются быстрорастущие ИТ-компании. Кроме центра разработок Microsoft и Pipedrive, также Wise и Bolt входят в первую десятку. «Много говорят о быстром росте ИТ-компаний и богатом мотивационном пакете, и это кажется привлекательным для молодежи», — пояснила Ээнсалу.

Быстрый рост компаний предлагает молодым людям важные им возможности для развития и карьеры, в том числе в международной перспективе.

В пятерке лидеров рейтинга работодателей за последний год серьезных изменений не произошло. В долгосрочной перспективе больше всего выросли отечественные банки LHV и Coop Pank, а также ИТ-компании. Привлекательность промышленных предприятий как работодателей снизилась. Работодатели с растущей репутацией не только предлагают хорошую заработную плату и возможности карьерного роста, но и, по мнению потенциальных сотрудников, отличаются хорошей рабочей атмосферой, гибкой организацией труда и хорошим отношением к сотрудникам.