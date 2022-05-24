Морской музей Эстонии поддержал музеи Украины

«Мы считаем необходимым поддержать народ Украины и в мыслях, и в действиях. Для этого мы предприняли все, что было в наших силах в первые же дни войны. Среди прочего, мы предложили нашим посетителям и работникам сделать совместное денежное пожертвование. Таким образом мы собрали 11 500 евро. К настоящему времени вся эта сумма пожертвована украинской инициативе HERI, которая создана специально для оказания помощи тамошним музеям и их сотрудникам», – сказал директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.

Сделанное пожертвование состоит из средств, заработанных от продажи музейных товаров, а также из взносов сотрудников и поддержки из средств музея. Помимо финансовой помощи, Морской музей Эстонии выразил солидарность с народом Украины в социальных сетях, а также подсветив фасады ангара Летной гавани и башни Толстая Маргарита цветами украинского флага. В дополнение к этому музей также обеспечил бесплатное посещение всем тем, кто прибыл в Эстонию из Украины. С 3 марта по 23 мая этой возможностью воспользовались 4884 человека.

Артиллерийская башня Толстая Маргарита в цветах украинского флага Фото: Морской музей Эстонии / Тармо Мюрсепп