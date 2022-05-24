По данным издания The Washington Post, страны Балтии и Польша попросили НАТО усилить их защиту, так как нельзя исключать прямую военную агрессию со стороны России. Как подчеркивает член Европарламента Яна Тоом, как бы Эстония ни защищала себя внутри страны, в условиях современной войны с любой крупной державой держать оборону мы сами по себе не сможем – у нас нет на это ресурсов.
Яна Тоом: точка невозврата пройдена, причем не только для России, но и для Запада
«Защитить нас сможет только пятая статья устава НАТО – собственно, поэтому мы и вступили в свое время в Североатлантический альянс. Что до опасений (относительно военной агрессии со стороны России — прим. ред.), то мои контраргументы закончились 24 февраля. Вернее, так: я по-прежнему не верю, что Россия нам угрожает, но сегодня, на 90-й день войны, никто не будет принимать решения, опираясь на веру. Девиз сегодняшнего дня: хочешь мира – готовься к войне», - говорит евродепутат.
Решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО было для Яны Тоом ожидаемым, причем с 24 февраля: «Поддерживать или не поддерживать решение финнов и шведов я не могу – сама не шведка и не финка. С одной стороны, я понимаю, что ситуация изменилась. С другой стороны, понимаю, что последствия таких решений сегодня если и предсказуемы, то в краткосрочной перспективе: очевидно, что события в Украине развиваются максимально неприятным для России образом, однако делать ставку на то, что эта растерянность продлится еще лет пять и позволит Западу полностью перегруппироваться, я бы не советовала».
«Возьмем, к примеру, Арктику: семь из восьми членов Арктического совета будут входить в альянс, что, вероятно, приведет к росту военной активности в Баренцевом море и в регионе в целом, - продолжила она. - И еще два важных аспекта. Первый – то, как было принято решение. Значительная часть финнов и шведов ожидала референдума, но его не было. Это очень серьезно меняет всю парадигму североевропейской демократии. Второй – то, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО если не хоронит идею Макрона о вооруженных силах ЕС, то заваливает ее таким слоем почвы, что ростки проклюнутся не скоро. Ну и да, значительное увеличение влияния США на континенте».
Что изменится для России, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО? «Где-то на просторах сети мне попался мем про Путина, Петра Первого и окно в Европу: "Хватит, проветрили!" Сухопутная граница России со странами НАТО увеличится с 1215 до 2600 км, Балтийское море фактически станет внутренним морем НАТО. Альянс придвинется к России совсем уже вплотную, и единственно возможным для Кремля объяснением, отчего результатом "спецоперации", призванной не допустить потенциального расширения НАТО через много лет, стало расширение здесь и сейчас, будут происки коллективного Запада. Очень мобилизует, между прочим», - отвечает Яна Тоом.
В ответ на решение Финляндии и Швеции глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не смирится со вступлением в НАТО этих двух стран, а президент Владимир Путин в свою очередь пообещал ответную реакцию. Яна Тоом отмечает, что российский лидер также сказал, что расширение Альянса на Швецию и Финляндию не представляет непосредственной угрозы для России. По ее мнению, финны ожидают скорее невоенной реакции – мер в области торговли (Россия уже остановила поставки газа в Финляндию), кибератак, инфовойны: «Но к таким угрозам ведущие страны Скандинавии, я думаю, готовы достаточно хорошо – как раз это там просчитывать умеют».
«Кремль делает то, что делает, потому что уже очевидно: буквально всё на войне с Украиной и вокруг нее пошло не по сценарию Кремля. Надо реагировать, но, видимо, никто не понимает, как именно это делать – чтобы все-таки избежать Третьей мировой. Я уверена, ее в Кремле все-таки не хотят. В каком бы бункере кто ни сидел, - говорит член Европарламента. - Но мне кажется, в этой ситуации не так важно, чем сыплет Кремль. Важно понимать, что точка невозврата пройдена, причем не только для России, но и для Запада. А глобус – он значительно больше».
По словам Яны Тоом, если посмотреть на карту, то выгода Эстонии от вступления Швеции и Финляндии в НАТО прямая: у нас будет полностью прикрыто северное направление. «То есть если Россия нападает на Эстонию, атаку отбивают в том числе армии Швеции и Финляндии. А связываться, скажем, с финской армией вряд ли кому захочется – особенно если твоя армия воюет так, как российская в Украине», - объясняет она.
Яна Тоом не считает, что Швеция и Финляндия прокладывают путь Украине в НАТО. «Ничуть, потому что путь в НАТО – это путь выполнения критериев. Армии Швеции и Финляндии эти критерии выполняют практически идеально, а армия Украины – нет, и на выполнение критериев по самым оптимистичным оценкам прошлого года ушло бы полтора десятка лет. Кроме того, в НАТО не берут страны с внутренними конфликтами, пусть и замороженными. В Швеции и Финляндии таких конфликтов нет, а в Украине – есть, и чем бы ни закончилась война, проблема Донбасса и Крыма еще долго будет для страны барьером на том самом пути в НАТО», - заключила она.