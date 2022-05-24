Яна Тоом: точка невозврата пройдена, причем не только для России, но и для Запада

«Защитить нас сможет только пятая статья устава НАТО – собственно, поэтому мы и вступили в свое время в Североатлантический альянс. Что до опасений (относительно военной агрессии со стороны России — прим. ред.), то мои контраргументы закончились 24 февраля. Вернее, так: я по-прежнему не верю, что Россия нам угрожает, но сегодня, на 90-й день войны, никто не будет принимать решения, опираясь на веру. Девиз сегодняшнего дня: хочешь мира – готовься к войне», - говорит евродепутат.

Решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО было для Яны Тоом ожидаемым, причем с 24 февраля: «Поддерживать или не поддерживать решение финнов и шведов я не могу – сама не шведка и не финка. С одной стороны, я понимаю, что ситуация изменилась. С другой стороны, понимаю, что последствия таких решений сегодня если и предсказуемы, то в краткосрочной перспективе: очевидно, что события в Украине развиваются максимально неприятным для России образом, однако делать ставку на то, что эта растерянность продлится еще лет пять и позволит Западу полностью перегруппироваться, я бы не советовала».

«Возьмем, к примеру, Арктику: семь из восьми членов Арктического совета будут входить в альянс, что, вероятно, приведет к росту военной активности в Баренцевом море и в регионе в целом, - продолжила она. - И еще два важных аспекта. Первый – то, как было принято решение. Значительная часть финнов и шведов ожидала референдума, но его не было. Это очень серьезно меняет всю парадигму североевропейской демократии. Второй – то, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО если не хоронит идею Макрона о вооруженных силах ЕС, то заваливает ее таким слоем почвы, что ростки проклюнутся не скоро. Ну и да, значительное увеличение влияния США на континенте».

Что изменится для России, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО? «Где-то на просторах сети мне попался мем про Путина, Петра Первого и окно в Европу: "Хватит, проветрили!" Сухопутная граница России со странами НАТО увеличится с 1215 до 2600 км, Балтийское море фактически станет внутренним морем НАТО. Альянс придвинется к России совсем уже вплотную, и единственно возможным для Кремля объяснением, отчего результатом "спецоперации", призванной не допустить потенциального расширения НАТО через много лет, стало расширение здесь и сейчас, будут происки коллективного Запада. Очень мобилизует, между прочим», - отвечает Яна Тоом.