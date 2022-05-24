В таллиннском парке Паэ состоится народный забег

«Народный забег в парке Паэ в этом году посвящен Международному дню спорта, который отмечается именно 26 мая. Целью последнего является мотивирование как можно большего числа людей к физической активности, и наше мероприятие преследует ту же задачу», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Для регистрации на забег осталось всего несколько дней. Хотя участие в мероприятии бесплатно, стоит зарегистрироваться заранее, поскольку медали получат только первые 600 зарегистрированных и завершивших забег участников. Жителей, не принимающих участие в забеге, просят считаться вечером 26 мая в парке Паэ с участниками забега.

Выдача стартовых номеров начнется 26 мая в 16:30. Детские забеги с дистанцией 300 метров для участников возрастом до 7 лет стартуют в 17:30. Основной дистанцией станет 5,1 километра, ее старт будет дан в 18:30. Трасса проходит по живописному парку Паэ, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,7 километра. Участие в основном забеге смогут принять все любители бега старше восьми лет.

Церемония награждения состоится в 19:15. По результатам основного забега призы получат трое лучших в мужском и женском зачете в четырех возрастных категориях: мальчики и девочки 2009-2014 г.р. (PU14, TU14), молодые люди и девушки 2005-2008 г.р. (MU18, NU 18); мужчины и женщины 1973-2004 г.р. (M, N) и мужчины и женщины, рожденные в 1972 году и ранее. Помимо индивидуальных соревнований будет выявлена и самая быстрая школа района Ласнамяэ.

Стартовый городок расположится за зданием управы Ласнамяэ (улица Палласти, 54), автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге. Организаторы просят запастись терпением, считаться с возможными очередями и заблаговременно прийти на место.

Регистрация открыта до 23:59 часов 25 мая в интернете.