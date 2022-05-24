Молодежный инфопортал Teeviit теперь доступен на украинском и английском языках

Молодежный инфопортал Teeviit с мая предоставляет информацию на украинском и английском языках в дополнение к эстонскому и русскому. Для поддержки независимости и повышения информированности молодых людей, говорящих на других языках, был создан отдельный портал на четырех языках, содержащий в общей сложности около 100 тематических статей.

Цель портала – обеспечить молодых людей, говорящих на других языках, качественной и достоверной информацией собранной в одном месте. Помимо поддержки молодых людей, это хороший инструмент для молодежных работников и учителей, поскольку тематические статьи идентичны на всех языках и могут быть использованы при организации деятельности с участием молодых людей с разными родными языками.

«Мы хотим поддержать развитие и независимость всех молодых людей, живущих в Эстонии. В этом году мы также отмечаем Европейский год молодежи, поэтому особенно важно уделять внимание молодым людям и всячески поддерживать их. Доступ к качественной информации и информированность молодых людей – это фундаментальная основа для принятия решений и выбора», – сообщила руководитель сферы молодежной информации Кадри Коорт.

На портале размещено около 100 статей в десяти подразделах, охватывающих самые разные темы – от здоровья и работы до экологичного мышления. Также можно почитать интервью с экспертами или истории опыта молодых людей, и найти в них новые идеи, вдохновение и отличные советы. В деятельность и создание портала вовлечены молодые люди, для которых этот язык является родным.

Портал открыт для всех молодых людей в возрасте от 13 до 26 лет, а также для молодёжных работников, учителей, тренеров, специалистов и родителей. Информация будет постоянно добавляться и обновляться.