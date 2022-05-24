На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) поступил крупный груз газа из Египта. Это уже третий груз СПГ в этом месяце и первый из Египта в нынешнем газовом году, начавшемся в октябре прошлого года.
Полный отказ от газа РФ: в Клайпеду прибыл крупный груз газа из Египта
Полный отказ от газа РФ: в Клайпеду прибыл крупный груз газа из Египта
По данным BNS, груз предназначен для крупнейшего импортера природного газа в Литву - йонавского производителя азотных удобрений Achema.
Газовоз British Mentor под британским флагом прибыл в Клайпедский порт в понедельник вечером и пришвартовался к нефтехранилищу Independence, сообщают порталы marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com.
Как ранее сообщил BNS оператор терминала Klaipedos Nafta, газовоз доставил 150 тысяч кубометров газа.
Груз прибыл с завода по сжижению газа в египетском порту Думьят.
После того, как Литва в начале апреля полностью отказалась от российского газа, весь спрос на литовский газ удовлетворяется через Клайпедский терминал СПГ. На него каждый месяц будет поступать по три крупных груза СПГ.