В ходе весенней уборки с улиц Таллинна вывезено 5900 тонн мусора

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что город приступил к весенней уборке сразу, как только это позволили погодные условия: «Чистота в городе важна для здоровья и благополучия всех нас. Минувшая зима в связи с обилием снега была особенно сложной, что привело к тому, что за зиму скопилось больше обычного образующих пыль материалов. Также не благоволило проведению уборки улиц то, что в апреле по ночам температура воздуха держалась около нуля градусов, однако ко Дню Таллинна город был приведен в порядок».