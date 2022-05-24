В этом году в ходе весенней уборки договорные партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, а также районных управ, вывезли с улиц города в общей сложности около 5390 тонн сора и 515 тонн бытовых отходов. Для проведения влажной уборки улиц было использовано более 7250 тонн воды.
В ходе весенней уборки с улиц Таллинна вывезено 5900 тонн мусора
Вице-мэр Владимир Свет отметил, что город приступил к весенней уборке сразу, как только это позволили погодные условия: «Чистота в городе важна для здоровья и благополучия всех нас. Минувшая зима в связи с обилием снега была особенно сложной, что привело к тому, что за зиму скопилось больше обычного образующих пыль материалов. Также не благоволило проведению уборки улиц то, что в апреле по ночам температура воздуха держалась около нуля градусов, однако ко Дню Таллинна город был приведен в порядок».
Договорные партнеры города использовали для весенней уборки улиц весь парк, состоящий из 50 машин, в том числе вакуумные подметальные машины, многофункциональные тракторы, самосвалы, моечные машины. Также были привлечены 30 бригад, в которые входило 70 человек.
В ходе весенней уборки были убраны материалы, которые применялись для борьбы с гололедом, а также сор с основных улиц города, велодорожек и тротуаров, парковок, бордюров, остановок общественного транспорта, лестниц, мостов, зеленых зон, виадуков и других дорожных объектов. Затем была проведена мойка дорожных объектов под давлением.
На сегодняшний день весенняя уборка городских улиц завершена и начался летний период обслуживания.