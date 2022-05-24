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Курту Зума предъявлены обвинения в нарушении прав животных

rus.postimees.ee
Курту Зума предъявлены обвинения в нарушении прав животных
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Курт Зума
Курт Зума Фото: Zac Goodwin/PA

Защитнику «Вест Хэма» Курту Зума предъявлены обвинения в нарушении прав животных. Он предстанет перед судом. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports. 

Ранее в сети появилось видео, на котором Зума жестоко обращается со своей кошкой, что вызвало гнев защитников животных.

По информации источника, игроку «Вест Хэма» предъявлено обвинение в причинении ненужных страданий домашнему животному. Брат защитника «Вест Хэма» Йоан, который предположительно и снял то самое видео, также предстанет перед судом.

Бывший игрок «Сент-Этьена», который был оштрафован «Вест Хэмом» ранее в этом сезоне за инцидент, также обвиняется в непринятии разумных мер для защиты кошки от боли, страданий, травм или болезней.

Братья Зума должны предстать перед судом во вторник в суде Темзы на первом слушании.

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