В Вырумаа в понедельник, 23 мая, поздно вечером произошло необычное ДТП: мужчина, бросившийся на капот автомобиля, на ходу улетел в кювет, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Необычное ДТП: мужчина пытался остановить пьяного водителя и бросился на капот движущегося автомобиля
Необычное ДТП: мужчина пытался остановить пьяного водителя и бросился на капот движущегося автомобиля
Авария произошла в 22.50 в деревне Мяэкюля в волости Выру, где 32-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения начала покидать двор хутора на автомобиле Volkswagen.
35-летний мужчина, пытавшийся предотвратить отъезд, бросился на капот автомобиля. Однако сидевшая за рулем женщина продолжила движение, и после поворота на сельскую дорогу мужчина упал с капота в кювет.
Пострадавшего доставили в Клинику Тартуского университета.