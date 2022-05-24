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Необычное ДТП: мужчина пытался остановить пьяного водителя и бросился на капот движущегося автомобиля

rus.postimees.ee
Необычное ДТП: мужчина пытался остановить пьяного водителя и бросился на капот движущегося автомобиля
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Полиция.
Полиция. Фото: Arved Breidaks

В Вырумаа в понедельник, 23 мая, поздно вечером произошло необычное ДТП: мужчина, бросившийся на капот автомобиля, на ходу улетел в кювет, пишет Lõuna-Eesti Postimees

Авария произошла в 22.50 в деревне Мяэкюля в волости Выру, где 32-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения начала покидать двор хутора на автомобиле Volkswagen.

35-летний мужчина, пытавшийся предотвратить отъезд, бросился на капот автомобиля. Однако сидевшая за рулем женщина продолжила движение, и после поворота на сельскую дорогу мужчина упал с капота в кювет.

Пострадавшего доставили в Клинику Тартуского университета.

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