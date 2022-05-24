Фото ⟩ На берегу моря в Харьюмаа покупателя ждет современный дом

Современный и просторный бревенчатый дом, построенный в 2014 году, доставит много радости предпочитающим натуральные деревянные дома.

Гостиная. Фото: KV.EE

Жемчужиной стильного и уютного дома является двусветная гостиная с потолками высотой 5,4 метра. Помимо гостиной, на первом этаже также есть просторная кухня с большим обеденным столом, две спальни приличного размера и ванная комната с баней.

Гостевой домик. Фото: KV.EE

На втором этаже - две большие спальни, кладовая и еще одна ванная комната. Основным источником тепла в доме является мощная печь. Кстати, в нее встроена отдельная печка для пиццы! В дополнение к печи дом обогревают два воздушно-тепловых насоса и полы с подогревом на кухне, в ванной и коридорах.

Одна из спален. Фото: KV.EE

На участке также есть садовый домик площадью 35,9 м2, отремонтированный в 2017 году. Его можно использовать как гостевой дом, баню или домашний офис. Садовый домик также отапливается печью и воздушно-тепловым насосом.

Уютный дом. Фото: KV.EE

Также на участке имеются сарай для хранения инструментов и оборудования и построенный в 2015 году навес, под которым могут разместиться две машины. Если к вам вдруг нагрянет много гостей на автомобилях, двор может вместить еще несколько авто.

Ухоженный участок. Фото: KV.EE