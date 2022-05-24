Анетт Контавейт: «Ощущение, что у пятой ракетки мира нет права поболеть»

«У меня ощущение, что раз я сейчас пятая ракетка мира, у меня нет права поболеть», - сказала Контавейт на пресс-конференции и добавила, что ее недавняя простуда оказалась коронавирусом.

«Кто-то выздоравливает быстрее, кто-то медленнее. Кажется, что мне потребуется больше времени. Это не явилось для меня большим сюрпризом, поскольку и на тренировках я себя так же чувствовала и относилась спокойно. Просто... Сложно в том смысле, что на самом деле я могу победить этих игроков, но, к сожалению, здоровье пока не позволяет» спустя час после , - продолжила эстонка. По словам Анетт, она час после игры не могла даже стоять прямо.

«В конце встречи начало рябить в глазах», - длобавила она.

С учетом всего этого, конечно, нужно признать, что Контавейт все же сопротивлялась Томлянович: победитель сетя определился только в финальной игре, а во втором сете Контавейт владела мячом.

Но даже если игра и дошла бы до третьего сета, пороха у нашей теннисистки на игру уже бы не хватило.

«Даже если бы я выиграла второй сет, не представляю, что сумела бы сильно играть, - продолжила Анетт. – Спустя час игры у меня возникло ощущение, что передо мной выросла стена. Именно в физическом смысле. Ну и второй сет был равнозначным по силам. Я не хотела сдаваться и все это стало одной большой борьбой с собой».

Небольшим утешением для Анетт Контавейт стало то, что физически она играла лучше, чем неделю назад в Риме, где в похожем матче пришлось ощутить горечь поражения.