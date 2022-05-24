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После двухлетней паузы вновь назван чемпион Эстонии по пенальти

rus.postimees.ee
После двухлетней паузы вновь назван чемпион Эстонии по пенальти
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Чемпионы Эстонии по пенальти.
Чемпионы Эстонии по пенальти. Фото: Liisi Troska/jalgpall.ee

Битву пенальти в честь праздника клубного футбола начали на стадионе Sportland Arena 32 команды. После отборочных игр на поле для выполнения серии пенальти были допущены четыре лучших клуба. В этот раз победителем стал TMJK.

В финале сражались TMJK и Harju JK, в составе TMJK играли Евгений Зиновьев, Максим Кузьмин, Кирилл Халин и Сергей Байбаков. В занявшую второе место команду Harju JK вошли Микк Томсон, Эрик Рейнумяги, Имре Картау и Айво Менкен Партс.

За третье место боролись Orangutan FC и Kompu, последний завоевал бронзу. Kompu выпустил троих игроков: Карла Сассиана, Райко Курисоо и Кермо Нава.

Тройке победителей призы вручал A. Le Coq. Кроме того, победитель может получить продукцию A. Le Coq на сумму в 700 евро. Командам, занявшим второе и третье места, размер призовых, соответстенно, 500 и 300 евро.

Чемпион Эстонии по пенальти выбирался четырежды. В 2017 году победителем стал JK Tabasalu, в 2018 году Läänemaa JK, в 2019 году JK Volta, в этом году список пополнил клуб TMJK.

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