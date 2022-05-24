Битву пенальти в честь праздника клубного футбола начали на стадионе Sportland Arena 32 команды. После отборочных игр на поле для выполнения серии пенальти были допущены четыре лучших клуба. В этот раз победителем стал TMJK.
После двухлетней паузы вновь назван чемпион Эстонии по пенальти
В финале сражались TMJK и Harju JK, в составе TMJK играли Евгений Зиновьев, Максим Кузьмин, Кирилл Халин и Сергей Байбаков. В занявшую второе место команду Harju JK вошли Микк Томсон, Эрик Рейнумяги, Имре Картау и Айво Менкен Партс.
За третье место боролись Orangutan FC и Kompu, последний завоевал бронзу. Kompu выпустил троих игроков: Карла Сассиана, Райко Курисоо и Кермо Нава.
Тройке победителей призы вручал A. Le Coq. Кроме того, победитель может получить продукцию A. Le Coq на сумму в 700 евро. Командам, занявшим второе и третье места, размер призовых, соответстенно, 500 и 300 евро.
Чемпион Эстонии по пенальти выбирался четырежды. В 2017 году победителем стал JK Tabasalu, в 2018 году Läänemaa JK, в 2019 году JK Volta, в этом году список пополнил клуб TMJK.