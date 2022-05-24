После двухлетней паузы вновь назван чемпион Эстонии по пенальти

В финале сражались TMJK и Harju JK, в составе TMJK играли Евгений Зиновьев, Максим Кузьмин, Кирилл Халин и Сергей Байбаков. В занявшую второе место команду Harju JK вошли Микк Томсон, Эрик Рейнумяги, Имре Картау и Айво Менкен Партс.

За третье место боролись Orangutan FC и Kompu, последний завоевал бронзу. Kompu выпустил троих игроков: Карла Сассиана, Райко Курисоо и Кермо Нава.

Тройке победителей призы вручал A. Le Coq. Кроме того, победитель может получить продукцию A. Le Coq на сумму в 700 евро. Командам, занявшим второе и третье места, размер призовых, соответстенно, 500 и 300 евро.