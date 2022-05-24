«Счет идет на часы». Как в Чечне продолжают преследовать ЛГБТ-людей и как им удается оттуда сбежать

Отец, вспоминает Ахмед, отреагировал на это очень болезненно: "На нем не было лица. Я прекрасно знаю своего отца, у него все по лицу было видно. Они ему потом стали намекать, что если вы хотите, чтобы ваш сын вышел, то заплатите миллион рублей. И он им сказал: "У меня нет таких денег, можете убить его". Он так и сказал. А они ему ответили: "Мы не будем пачкать руки о вашего сына".

кабинет Фото: BBC

Потом его увели в другую комнату, а его отец остался в кабинете общаться с силовиками. "Конечно, мне было страшно. Я тогда захожу в комнату и понимаю, что, может быть, сейчас всё, сейчас всё закончится. На этом оборвется моя жизнь".

Но в итоге Ахмеда отправили обратно в камеру, а через несколько дней выпустили. Когда он вернулся домой, мама сказала ему: "Иди успокой отца, скажи ему, что ты не такой".

"Мама все прекрасно понимала, но мне нужно было сказать отцу, что я не гей и что меня заставили это сказать, - объясняет Ахмед. - Не потому что я боялся, что он меня убьет. Хотя в тюрьме я боялся этого. Но тут я увидел своих родителей, как они ошарашены. Я им сказал, что меня заставили это сказать, не верьте этому. Мне хотелось успокоить своих родителей. Это все-таки кавказские родители, в которых живет какая-то доля гомофобии. Мама прекрасно все понимала, но и я, и родители были не в том духе, чтобы я с ними сел и сказал: знаете, я гей. Придет время, и я поговорю об этом с отцом, а мама и так все понимает".

После этого родители сказали Ахмеду, что ему срочно нужно уехать из республики, и довезли до крупного города в другом регионе - он покинул Чечню в тот же день, когда его выпустили на свободу.

Уже за пределами Чечни он связался с правозащитниками - к ним ему посоветовал обратиться его знакомый, которому те до этого уже помогли уехать из другой кавказской республики.

Ахмед уехал из России в 2019 году. "Я сейчас учусь, продолжаю изучать язык, подрабатываю неофициально. Если вкратце, я рад, что я тут. Мне к этому нечего добавить. Та страна, в которой я живу, дала мне то, чего я хотел - спокойствие и свободу. Понимание, что на улице ко мне не подойдут из-за ЛГБТ-значка на сумке".