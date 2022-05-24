На внеочередном э-совещании по предложению министра внутренних дел Кристиана Яани (Центристская партия) правительство решило отменить с завтрашнего дня временный пограничный контроль на эстонско-латвийской границе, введенный 3 марта, пишет Postimees.
С завтрашнего дня правительство снимает временный пограничный контроль на эстонско-латвийской границе
Временный пограничный контроль был введен из-за эскалировавшейся в Украине военной деятельности России, чтобы получить более лучший обзор о въезжающих в Эстонию людях.
Яани отметил, что на данный момент количество беженцев, прибывающих из Латвии, значительно сократилось и миграционные каналы изменились – большая часть беженцев прибывают в Эстонию из России, поскольку военная деятельность идет в Украине главным образом в восточной части страны.
В последние дни, по словам министра, в Эстонию из России ежедневно прибывают в среднем около 300 беженцев, в то время как в Латвию – меньше 100. Почти половина беженцев используют Эстонию в качестве транзитной страны.
Яани сказал, что пограничный контроль выполнил поставленные цели, и Эстония получала во время крупной волны прибытия украинских беженцев целостный обзор об этих людях, и позволял эффективнее направлять их на необходимые услуги.
«Отмена пограничного контроля не мешает и дальше помогать бегущим из Украины от войны людям. Полицейские патрули продолжат проводить выборочные проверки у границы, и если в ходе таких проверок будут выявлены прибывшие из Украины автомобили и люди, то при необходимости их можно будет проконсультировать. Я благодарю всех, кто внес вклад в осуществление пограничного контроля и хочу отдать должное жителям Эстонии за то, что они ради хорошей цели смирились с временными трудностями», - сказал Яани.
По состоянию на сегодня, в Эстонии находятся 39 802 военных беженца из Украины. Всего на границах мы приняли 64 148 беженцев, 24 346 из которых использовали Эстонию, как транзитную страну, отправившись дальше в другие страны.
С пятницы, 13 мая, Департамент полиции и погранохраны отменил применение плана чрезвычайной ситуации и передал руководство оказания помощи военным беженцам Департаменту социального страхования.
По сравнению с чрезвычайной ситуацией самое большое изменение касается пунктов приема, вместо которых начали работать круглосуточные инфопункты Департамента социального страхования на Таллиннском автовокзале, в Тарту и Пярну, а также в Нарве. В инфопунктах предоставляют первичную необходимую информацию о том, как остаться в Эстонии, как выехать из нее, а при необходимости работники инфопункта могут временно разместить тех военных беженцев, которые нуждаются в неотложной помощи, в том числе, тем беженцам, которые проходят Эстонию транзитом.