Впервые на Певческом поле состоится большая летняя ярмарка

На месте будет около 200 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы и ближнего зарубежья. Гостям ярмарки будет предложена свежая хуторская продукция, изделия ручной работы, одежда, аксессуары, антиквариат и многое другое.

Голодными никого не оставит большая улица еды. Также на ярмарке будет работать большой парк Тиволи из Чехии. На месте будет представлены более 15 аттракционов, как для взрослых, так и детей. Отдельно будет открыта детская зона с мини - зоопарком и кружками по интересам.

В течение дня будет работать Центр посещений Певческого поля, где можно будет познакомиться с историей Певческого поля.

Для гостей ярмарки подготовлена большая концертная программа. На сцене выступят: Сергей Маасин, Эрих Кригер, Вольдемар Кууск, Меелис Пундер, группа Respekt, а также вокальные и танцевальные коллективы Эстонии.

По словам пресс-секретаря мероприятия Рено Хекконенса: «В городе Таллинне проходит большое количество маленьких ярмарок и наконец они все будут объедены в одну большую на Таллиннском Певческом поле. Мы рады предоставить возможность малым производителям, предлагать свою продукции жителями и гостям столицы на главной площадке страны. К сожалению, многие малые производители не имеют возможность быть представленными в крупных торговых сетях, поэтому Таллиннская Летняя ярмарка - это отличная возможность по ближе познакомится с потенциальным покупателем и напрямую рассказать про свою продукцию».