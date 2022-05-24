Таави Аас: потребителям и следующей зимой можно компенсировать расходы на отопление

«К минувшему отопительному сезону мы в Министерстве экономики и коммуникаций разработали систему автоматически выплачиваемых пособий, которые дополняли друг друга и в целом помогали смягчить воздействие роста цен на потребителей. Оказывать поддержку потребителям мы могли бы на тех же принципах и в следующем отопительном сезоне», – сказал Аас в интервью.

По его словам, о размере пособий и о возможных источниках покрытия есть смысл говорить, когда правительство решит, какие из дотаций в целом сохранить и продолжить выплачивать.

В минувший отопительный период правительство в качестве меры поддержки установило для бытовых потребителей лимит цен на электроэнергию и газ, начиная с которого государство будет компенсировать расходы на энергию. В случае потребления электроэнергии предельная цена для бытовых потребителей составляет 12 центов за киловатт-час.

Если цена была выше этого предела, государство компенсирует счет за электроэнергию до 650 киловатт-часов. Это означает, что если среднемесячная цена электроэнергии на бирже или в пакете с фиксированной ценой превышает 12 центов за киловатт-час, часть счета за электроэнергию, превышающую эту цену, оплачивались государством.

Например, если домашнее месячное потребление составляло 650 киловатт-часов, а счет составляет 150 евро, средние траты человека составляют 23,08 цента за киловатт-час. Таким образом, затраты потребителя, включая государственную помощь, составляют не более 650 кВтч х 12 центов/кВтч + км = 93,6 евро, то есть из счета в 150 евро государство компенсирует 56,4 евро.

В случае потребления газа действовала та же схема господдержки: предельная цена для бытовых потребителей составляет 65 евро за мегаватт-час при потреблении до 2,75 мегаватт-часа.