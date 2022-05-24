Появление нового магазина вызвало ажиотаж: сотни человек захотели там работать

Во время начатой в феврале вербовки самой большой популярностью пользовалась должность инвентаризатор: через различные порталы сообщили о своем желании стать кандидатами более 200 человек.

По словам специалиста по персоналу Sanitex Марет Лыбу, этот результат является экстраординарным на современном рынке труда. «Мы проводим подобные конкурсы по всей Эстонии, и интерес соискателей из Пярну превзошел все рекорды. Поскольку многие рабочие места в Пярну являются сезонными, одной из причин большого интереса, безусловно, является постоянная работа круглый год», — сказала Лыбу.