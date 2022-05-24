В июне оптовая компания Sanitex откроет новый магазин Promo Cash & Carry, в котором был невероятно большой конкурс на 30 рабочих мест: в среднем на одну вакансию претендовали 40 человек.
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Появление нового магазина вызвало ажиотаж: сотни человек захотели там работать
40 человек на одно место
Появление нового магазина вызвало ажиотаж: сотни человек захотели там работать
Во время начатой в феврале вербовки самой большой популярностью пользовалась должность инвентаризатор: через различные порталы сообщили о своем желании стать кандидатами более 200 человек.