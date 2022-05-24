Сеть голландских супермаркетов выходит на рынок Балтии: что ждать от нового игрока?

На латвийский рынок продуктового ритейла, и так весьма насыщенный, выходит новая сеть SPAR – франшиза, родом из Нидерландов. Пока информация о планах франчайзи весьма скупа: бизнесмены хранят интригу до официального мероприятия, которое намечено на первую декаду июня. Есть надежда, что сеть расширится на Эстонию и Литву. В Эстонии SPAR закрыл последний магазин 14 лет назад. KLIK пообщался с экспертами из стран, где уже давно работает SPAR и выяснил, насколько этот игрок может изменить ситуацию на рынке.