На латвийский рынок продуктового ритейла, и так весьма насыщенный, выходит новая сеть SPAR – франшиза, родом из Нидерландов. Пока информация о планах франчайзи весьма скупа: бизнесмены хранят интригу до официального мероприятия, которое намечено на первую декаду июня. Есть надежда, что сеть расширится на Эстонию и Литву. В Эстонии SPAR закрыл последний магазин 14 лет назад. KLIK пообщался с экспертами из стран, где уже давно работает SPAR и выяснил, насколько этот игрок может изменить ситуацию на рынке.
Для подписчиков
Сеть голландских супермаркетов выходит на рынок Балтии: что ждать от нового игрока?
Сеть голландских супермаркетов выходит на рынок Балтии: что ждать от нового игрока?
О том, что в Латвии этим летом начнет работать сеть розничных магазинов SPAR, было объявлено в начале мая. По сути, это сеть кооперации, объединяющая различных торговцев под единым брендом. Компания начала свою деятельность в 1932 году в Нидерландах. Сейчас у них более 13 500 магазинов в 48 странах мира, а консолидированный оборот в 2020 году составил 39,8 млрд евро.