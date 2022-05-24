Первый детский утренник пройдет в субботу, 28 мая в 11.00 на площадке Вескиметса-Мустйыэ. В программе игры, шоу мыльных пузырей, небольшой концерт, на котором выступит исполнительница из Хааберсти Мийа Маргарет Унтера и ее сопровождающий Маргус Лосс.
В Хааберсти пройдут бесплатные детские утренники
По словам старейшины район Хааберсти Олега Сильянова, в Хааберсти снова состоятся детские летние утренники и уже на этих выходных всех желающих ждут на площадке Вескиметса-Мустйыэ. “По традиции летние детские утренники проходят в разных местах района и если в предыдущие годы они проходили возле пруда Ыйсмяэ, на пляже Какумяэ и на игровой площадке Ярвеотса, то в этом году впервые детские утренник пройдёт на площадке Вескиметса-Мустйыэ”, — сказал Сильянов и добавил, что на следующих выходных детский утренник состоится во дворе молодёжного центра Хааберсти, где запланирована цирковая магия. “Детские утренники бесплатные, ждём всех желающих”, — продолжил старейшина и пригласил на мероприятия как больших, так и маленьких, с друзьями, дедушками и бабушками, мамами и папами.
Первый утренник пройдёт уже в субботу 28 мая в 11:00 на площадке Вескиметса-Мустйыэ (на газоне рядом с пешеходной дорожкой и улицей Тарна). Детей будет развлекать ведущий - пчёлка Зум и пройдёт шоу мыльных пузырей. Для детей развлечения, аквагрим и фигурки из воздушных шаров. В программе также небольшой концерт, на котором выступит исполнительница из Хааберсти Мийа Маргарет Унтера и ее сопровождающий Маргус Лосс.
Второй детский утренник этого лета состоится в субботу 4 июня в 11:00 во дворе молодёжного центра Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24). В программе весёлая цирковая магия, клоуны и его собачки. Запланированы особые трюки из мыльных пузырей, жонглирование, чёрная магия и выступление собачек. Цирковое представление от известных из сериала животных из циркового хутора Миронова.
Детские утренники для всех бесплатные. Утренники организует управа района Хааберсти.