В Хааберсти пройдут бесплатные детские утренники

По словам старейшины район Хааберсти Олега Сильянова, в Хааберсти снова состоятся детские летние утренники и уже на этих выходных всех желающих ждут на площадке Вескиметса-Мустйыэ. “По традиции летние детские утренники проходят в разных местах района и если в предыдущие годы они проходили возле пруда Ыйсмяэ, на пляже Какумяэ и на игровой площадке Ярвеотса, то в этом году впервые детские утренник пройдёт на площадке Вескиметса-Мустйыэ”, — сказал Сильянов и добавил, что на следующих выходных детский утренник состоится во дворе молодёжного центра Хааберсти, где запланирована цирковая магия. “Детские утренники бесплатные, ждём всех желающих”, — продолжил старейшина и пригласил на мероприятия как больших, так и маленьких, с друзьями, дедушками и бабушками, мамами и папами.