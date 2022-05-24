Смертельный полумарафон: один погиб, 15 в больнице

В субботу, накануне старта полумарафона, температура воздуха была около 20 грвадусов тепла и вскоре повысилась еще на пару градусов. На первый взгляд, ничего экстремального, но в условиях 85-процентной влажности из этого получилась смертельно опасная комбинация.