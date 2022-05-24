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Смертельный полумарафон: один погиб, 15 в больнице

rus.postimees.ee
Смертельный полумарафон: один погиб, 15 в больнице
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Бруклинский полумарафон, истощенный бегун.
Бруклинский полумарафон, истощенный бегун. Фото: Niyi Fote/ZUMAPRESS.com

Праздник спорта в Бруклине обернулся трагедией - вмешалась погода.

В субботу, накануне старта полумарафона, температура воздуха была около 20 грвадусов тепла и вскоре повысилась еще на пару градусов. На первый взгляд, ничего экстремального, но в условиях 85-процентной влажности из этого получилась смертельно опасная комбинация.

Портал Running Magazine пишет, что сразу после финиша остановилось сердце 32-летнего Дэйвида Рейхмана. Мужчину доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

Помимо этого, госпитализация понадобилась еще 15 бегунам. Четверо рухнули на трассе перед финишем и получили серьезные травмы. В общей сложности полумарафон бежали 22 000 любителей.

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