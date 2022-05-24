Исследование ⟩ В Эстонии выходят на пенсию рано, но работают долго

По данным опроса, в 2021 году в Эстонии из вышедших на пенсию 8082 человек достигли порога пенсионного возраста лишь 54%. Большая часть вышла на пенсию досрочно и лишь 217 человек, то есть, 3% вышли на пенсию по старости.

1722 человека или 21% в прошлом году вышли на гибкую пенсию по старости еще до достижения общего пенсионного возраста, из них 684 человека сделали это за три-пять лет до достижения пенсионного возраста.

Вторую многочисленную группу людей, раньше срока вышедших на пенсию, в прошлом году составили воспитывающие детей родители — всего 751 человек. 461 человек вышел на пенсию в связи со льготными условиями предоставления пенсии (работа на вредном производстве и т.п.) и на пенсию по выслуге лет — 252 и 209 человек соответственно.

Крупную группу новых пенсионеров в прошлом году составили и те, кто вышел на пенсию досрочно — всего 358 человек. Досрочно выйти на пенсию по старости можно до конца 2025 года, а после завершения переходного периода в Эстонии будет введена гибкая пенсия по старости.

В 2020 году эффективным сроком выхода на пенсию в Швеции был возраст в 64,2 года, в Эстонии 60,9 года.

В соответствии с результатами исследования, раньше всех на пенсию выходят финны — в 63,8 года, позднее всего — жители Исландии — в 67 лет, там же и пенсионный возраст установлен в 67 лет.