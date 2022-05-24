Лахекалда: новый жилой район с радужными перспективами

Квартал Лахекалда строится в Таллинне, недалеко от Певческого поля, рядом с будущим Глинтовым парком. Проекты ведущих архитекторов, близость к центру города, Кадриоргу и Пирита, а также удобный доступ с Нарвского шоссе делают его привлекательным местом для жизни.

Праздник стропил в квартале Лахекалда. Фото: Merko

«Прекрасный вид на море и город, естественная зеленая среда обитания, близость к тропе здоровья Пирита, морской променад, множество культурных, спортивных и развлекательных возможностей, а также быстрое сообщение с центром города — вот что привлекает сюда клиентов», — отметила преимущества Лахекалда руководитель по развитию квартала Инес Пруаль.

В будущем в непосредственной близости от Лахекалда город Таллинн планирует построить Таллиннскую больницу, а район застройки будет окружен участком почти девятикилометрового Глинтового парка. Этим развитие региона создает для жителей Лахекалда дополнительные возможности пользоваться услугами здравоохранения рядом с домом и интересно проводить свободное время.

Так будут выглядеть дома на Паэкалда, 23. Фото: Merko

Авторы архитектурного решения домов на Паэкалда, 23 - архитекторы бюро PLUS, а пакеты внутренней отделки разработаны архитекторами интерьера LÄVI. Вокруг домов появятся благоустроенные зоны отдыха для взрослых и детей, а на крышах обоих зданий установят солнечные батареи.