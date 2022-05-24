Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская стала жертвой мошенника, передает РБК. Как сообщила Рудковская, она отдала злоумышленнику 31 млн руб. на «строительство объектов».
Мошенник обманул Рудковскую на 31 млн рублей
Мошенник обманул Рудковскую на 31 млн рублей
«Хочу предостеречь давать деньги наличные залетным строителям. Воспользовавшись ситуацией, связанной с военной операцией, выманил наличные деньги на строительство наших объектов. В итоге нет никаких материалов, ни денег, ни одного документа», — написала Рудковская.
По ее словам, полиция ведет расследование по факту мошенничества в особо крупных размерах.
Ключевые слова