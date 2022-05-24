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Мошенник обманул Рудковскую на 31 млн рублей

rus.postimees.ee
Мошенник обманул Рудковскую на 31 млн рублей
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Яна Рудковская.
Яна Рудковская. Фото: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская стала жертвой мошенника, передает РБК. Как сообщила Рудковская, она отдала злоумышленнику 31 млн руб. на «строительство объектов». 

«Хочу предостеречь давать деньги наличные залетным строителям. Воспользовавшись ситуацией, связанной с военной операцией, выманил наличные деньги на строительство наших объектов. В итоге нет никаких материалов, ни денег, ни одного документа», — написала Рудковская.

По ее словам, полиция ведет расследование по факту мошенничества в особо крупных размерах.

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