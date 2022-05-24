Два девелопера купили уникальный полуостров в Эстонии

«Полуостров на берегу залива Суур-Вийк можно назвать уникальным участком в масштабах всей Эстонии; тут можно построить в общей сложности 20 многоквартирных домов, и практически из каждого окна будут открываться потрясающие виды на море. Благодаря удлиненной форме полуострова и утвержденной детальной планировке, дома будут располагаться всего в 30 метрах от моря. Очаровательный курортный Хаапсалу получит еще один живописный район с комплексным архитектурным решением, привлекающий местных жителей, отдыхающих из Таллинна и даже иностранцев, желающих приобрести элегантные летние апартаменты», — заявил исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

Фото: 3+1 arhitektid

В конце прошлого века на самой вершине полуострова находился популярный порт, где бросали якорь даже главы государств и другие важные гости. Достаточная глубина водных путей в окрестностях полуострова позволяет на втором этапе строительства запланировать возведение нового яхтенного порта, благодаря чему жилой район будет доступен и для эстонских, и для иностранных любителей яхтенного спорта. Кроме того, в конце полуострова планируется открыть пляж, кафе и личные лодочные мостки для владельцев квартир.

«Хаапсалуский проект в эстонских масштабах действительно грандиозен. Мы десятилетиями лелеяли мечту о преобразовании этого участка побережья в многофункциональное городское пространство, доступное местным жителям, где найдется место и жилым домам, и местам для курортного отдыха, и оздоровительной инфраструктуре, начиная от досуга на свежем воздухе и заканчивая водными видами спорта и оригинальной гастрономической культурой», — рассказал исполнительный директор Everaus Kinnisvara Янар Муттик.

Живописные береговые пейзажи полуострова накладывают на проект и некоторые ограничения: чтобы защитить здания от возможного наводнения, придется поднять поверхность земли, сформировать между постройками новый рельеф и спроектировать высокий первый этаж. Последнее в свою очередь создаст превосходные условия для еще более живописных видов.

Фото: 3+1 arhitektid

Настоящей точкой притяжения на территории полуострова станет элегантный спа-отель, выходящий на три стороны света и выполняющий роль своего рода ворот на полуостров. Возведение спа-отеля запланировано в рамках второго этапа застройки, однако при наличии подходящего делового партнера строительство может начаться и раньше.