Через Эстонию шло огромное количество удобрений, запрет на российский экспорт был только на бумаге

«Мы не получили 4000 тонн аммиачной селитры (азотное удобрение — ред.) из России», — подтвердил Михкель Салум, менеджер по продукции удобрений Baltic Agro «Мы не получили 2500 тонн напрямую из России и почти 3000 тонн с европейского завода ЕвроХима», — сказал Микк Тагель, менеджер по продукции по семенам и удобрениям Scandagra.