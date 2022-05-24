Война и российский «запрет на экспорт» только увеличили вывоз удобрений из России, обманутые россиянами эстонские продавцы удобрений удивились, услышав, что импорт в Эстонию схлопнулся только в середине апреля, пишет Postimees.
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Через Эстонию шло огромное количество удобрений, запрет на российский экспорт был только на бумаге
Через Эстонию шло огромное количество удобрений, запрет на российский экспорт был только на бумаге
«Мы не получили 4000 тонн аммиачной селитры (азотное удобрение — ред.) из России», — подтвердил Михкель Салум, менеджер по продукции удобрений Baltic Agro «Мы не получили 2500 тонн напрямую из России и почти 3000 тонн с европейского завода ЕвроХима», — сказал Микк Тагель, менеджер по продукции по семенам и удобрениям Scandagra.