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В Эстонию текло огромное количество удобрений, запрет на российский экспорт был только на бумаге

Юлле Харью
В Эстонию текло огромное количество удобрений, запрет на российский экспорт был только на бумаге
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Россияне оставили эстонских продавцов удобрений без заказанных азотных удобрений, аммиачной селитры (на фото), но отправили в Эстонию еще удобрений больше, чем раньше.
Россияне оставили эстонских продавцов удобрений без заказанных азотных удобрений, аммиачной селитры (на фото), но отправили в Эстонию еще удобрений больше, чем раньше. Фото: Arvo Meeks

​Война и российский «запрет на экспорт» только увеличили вывоз удобрений из России, обманутые россиянами эстонские продавцы удобрений удивились, услышав, что импорт в Эстонию схлопнулся только в середине апреля, пишет Postimees.

«Мы не получили 4000 тонн аммиачной селитры (азотное удобрение — ред.) из России», — подтвердил Михкель Салум, менеджер по продукции удобрений Baltic Agro «Мы не получили 2500 тонн напрямую из России и почти 3000 тонн с европейского завода ЕвроХима», — сказал Микк Тагель, менеджер по продукции по семенам и удобрениям Scandagra.

Оба были проинформированы Министерством сельского хозяйства России о том, что российское правительство запретило экспорт аммиачной селитры, наиболее широко используемого азотного удобрения, со 2 февраля. Причиной стал «дополнительный спрос на внутреннем рынке».

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