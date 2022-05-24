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Видео ⟩ «Врагов нет, но машину царапают уже третий раз»: в Таллинне орудует вандал?

София Солдатенко
, reporter
«Врагов нет, но машину царапают уже третий раз»: в Таллинне орудует вандал?
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Неизвестный царапает машины в Мустамяэ.
Неизвестный царапает машины в Мустамяэ. Фото: Pilt videost

Автомобиль жительницы Мустамяэ уже третий раз за полгода царапает неизвестный человек. Она заверяет, что врагов у нее нет, да и жертвой злоумышленника на улице Вильде-теэ стала не только ее машина.

Наталья (имя изменено, реальное имя редакции известно) на выходных сделала в соцсетях пост с предупреждением, что в столичном районе Мустамяэ на улице Вильде-теэ неизвестный царапает машины. «11 машин исцарапаны. Не понимаю, какая цель этой акции. Обычно царапает выборочно, и те машины, которые не помещаются на парковку. Худой, в капюшоне», - написала она в публикации.

Rus.Postimees Наталья рассказала, что ее машина была поцарапана трижды, в разное время: первая царапина появилась в конце прошлого года, последняя — несколько недель назад. «Была версия, что царапают в одном месте, где узкий проезд, но нет, у других домов тоже. Пока только в нашем районе», - уточнила она.

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