Видео ⟩ «Врагов нет, но машину царапают уже третий раз»: в Таллинне орудует вандал?

Наталья (имя изменено, реальное имя редакции известно) на выходных сделала в соцсетях пост с предупреждением, что в столичном районе Мустамяэ на улице Вильде-теэ неизвестный царапает машины. «11 машин исцарапаны. Не понимаю, какая цель этой акции. Обычно царапает выборочно, и те машины, которые не помещаются на парковку. Худой, в капюшоне», - написала она в публикации.

Rus.Postimees Наталья рассказала, что ее машина была поцарапана трижды, в разное время: первая царапина появилась в конце прошлого года, последняя — несколько недель назад. «Была версия, что царапают в одном месте, где узкий проезд, но нет, у других домов тоже. Пока только в нашем районе», - уточнила она.