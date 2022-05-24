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Райво Варе ⟩ Гонка цен на продукты питания только начинается

Райво Варе
, предприниматель и эксперт по экономике
Гонка цен на продукты питания только начинается
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Экономический эксперт Райво Варе.
Экономический эксперт Райво Варе. Фото: Konstantin Sednev
  • Высокие цены, вероятнее всего, сохранятся надолго
  • Евросоюз пытается смягчить нехватку продуктов питания
  • Экспорт с Украины во многом затруднен

Факт, что одной из проблем любой войны является обеспечение продовольственной безопасности как в воюющих странах, так и в остальном глобализированном мире. Украинская война стала очередным примером этой связи, пишет в Postimees экономический эксперт Райво Варе.

Причиной является то обстоятельство, что доля Украины, являющейся жертвой агрессии, и борющейся с санкциями агрессора России, в снабжении других регионов и стран продуктами питания, особенно зерном, кукурузой и семенами и маслом подсолнуха, является значительной. Проблема доступности усиливает общий рост цен и в рамках этого резкое подорожание энергетической составляющей, что вместе с подорожанием удобрений толкает вверх цены на мировом рынке продуктов питания.

Также климатические обстоятельства в разных регионах мира делают крайне неблагоприятными условия для обеспечения достаточного урожая, особенно в плане полевых культур. Сегодня уже никто не сомневается в том, что в течение ближайшего года, ну, может, полутора лет, следует ждать резкого роста цен на продукты питания по всем миру, в том числе у нас – в Европе. При этом предсказывают, что новый высокий уровень цен в большей степени сохранится и в будущем. Особенно болезненно это ударит по бедным слоям населения, поскольку в их потребительской корзине доля продуктов питания намного больше, чем у более богатых домохозяйств.

У многих стран Ближнего Востока зависимость от поставок украинского зерна крайне высока. И это может привести к прямой нехватке продуктов питания. В Европейском союзе пытаются применить меры помощи, чтобы увеличить наземный экспорт украинского зерна настолько, насколько это возможно.

Гонка цен на продукты питания в действительности только начинается, и теперь на это стали обращать больше внимания и в СМИ. В качестве последнего примера можно привести недавно опубликованный в Postimees анализ издания The Economist, который в свою очередь постепенно стимулирует и увеличение политического внимания к этой проблеме. В принципе тут имеются три направления.

Во-первых, много говорится о том, как защитить людей с маленькими доходами от негативного влияния роста цен – при помощи мер по снижению цен или системы прямых пособий. Это является главным вопросом, прежде всего, в странах с развитой экономикой. И у нас. Можно сказать, что это может по-прежнему являться объектом внутриполитической борьбы.

Во-вторых, пытаются придумать какие-то смягчения для возникающей в определенных регионах нехватки продуктов питания. Прежде всего, из-за проблем с доступностью зерна и зерновых продуктов. Например, на Ближнем Востоке, где во многих странах зависимость от поставок украинского зерна особенно велика – кое-где около 50-60 процентов, а в Ливии и Египте - целых 80 процентов. Итого, от экспорта украинского зерна может зависеть питание 400 миллионов человек. Если добавить сюда еще и ставшие жертвами необычной жары такие азиатские страны, как Пакистан или самую многочисленную в мире и вторую по объемам производства пшеницы Индию, то картина сложится весьма печальная. При этом часть зерна и продуктов из подсолнуха имеет большое значение в животноводстве многих стран. Своего рода удивительное значение имеет украинское подсолнечное масло в приготовлении пищи в Южной Европе и на Ближнем Востоке. Оно является крайне важным средством в кулинарии, например, в Испании - с долей в 40 процентов.

Небезосновательно ООН вмешалась и начала говорить о потребности создания так называемого гуманитарного коридора в Черном море для обеспечения поставок украинской пшеницы и иной сельхозпродукции. Причиной тому является злонамеренная блокировка украинских портов со стороны России и прямой грабеж украинского зерна под прикрытием военных действий и попытки контрабандной торговли им.

Своего рода проблемой стали как доступность удобрений у их крупнейших производителей России и Украины, так и резко выросшие на них цены. И одной из естественных реакций селян стало переориентирование на сельскохозяйственные культуры, требующие меньшее количество удобрений. Результатом экономии на удобрениях станет меньший урожай, что вызовет напряженность на рынке.

В итоге на и без того напряженном рынке продуктов питания возник дополнительный дефицит предложения, имеющий особое значение. Идущая сейчас война и злонамеренная деятельность россиян препятствует украинскому экспорту сельхозпродукции в объемах до 25 миллионов тонн, поскольку традиционные перевозки морским транспортом блокированы русскими. Сами украинцы считают, что не смогут перевезти по суше более 20 процентов экспортных товаров. Кроме того, по словам министра сельского хозяйства, не удастся провести посевную на почти половине полей, использовавшихся до сих пор.

Но и у полученного урожая к августу возникнет препятствие в виде нехватки необходимых возможностей для хранения, поскольку предыдущий урожай невозможно вывезти. ЕС сейчас, конечно, составляет план, как можно было бы увеличить наземный вывоз запасов зерна, но препятствием является то обстоятельство, что традиционным способом транспортировки зерна является железная дорога, а после него -  морем на больших судах.

Однако в Польше другая ширина колеи, а через Белоруссию или тем более Россию, имеющие такую же ширину колеи, везти грузы невозможно. Если, конечно, Лукашенко не попытается купить себе индульгенцию за то, что участвует в войне на стороне России. При этом современные крупные приспособленные к железнодорожному транспорту портовые возможности есть на берегу Балтийского моря, например, у нас в Мууга, что могло бы стать большим подспорьем.

Но иного варианта вероятнее всего нет, поскольку гуманитарный коридор вряд ли удастся запустить из-за русских. Их устраивает возникновение напряженности в соседних с европейцами регионах, а если они и позволят создать гуманитарный коридор, то лишь за снятие каких-то важных для них санкций, чего Запад не может себе позволить из иных соображений, поскольку война все же идет.

В-третьих, все больше начали говорить и о том, как работать в длительной перспективе в ситуации, когда одновременно цены факторов производства растут, урожай страдает, доступность удобрений и урожая снижается, а климат во многих регионах, по крайней мере, в этом году, не благоволит выращиванию растений. В качестве решения кроме открытия гуманитарного коридора для украинского экспортного зерна предлагается и запуск международной системы снабжения в исключительном порядке бедных и больше всех страдающих от нехватки продуктов питания стран.

В тоже же время в Европейском союзе пытаются применить меры помощи, чтобы увеличить наземный экспорт украинского зерна настолько, насколько это возможно. Но в столицах крупных европейских стран явно с надеждой рассчитывают на перемирие и таким образом, при котором «Путин сохранит лицо», как это в последнее время подчеркивали как Париж и Берлин, так и Рим. Поскольку так, в числе прочего, можно было бы лучше решить и проблему нехватки зерна. И, в конце концов, верят и в то, что перемирие откроет возможность для экспорта из России, где в этом году надеются получить рекордный урожай зерна на целых 130 миллионов тонн.

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