Райво Варе ⟩ Гонка цен на продукты питания только начинается

Небезосновательно ООН вмешалась и начала говорить о потребности создания так называемого гуманитарного коридора в Черном море для обеспечения поставок украинской пшеницы и иной сельхозпродукции. Причиной тому является злонамеренная блокировка украинских портов со стороны России и прямой грабеж украинского зерна под прикрытием военных действий и попытки контрабандной торговли им.

Своего рода проблемой стали как доступность удобрений у их крупнейших производителей России и Украины, так и резко выросшие на них цены. И одной из естественных реакций селян стало переориентирование на сельскохозяйственные культуры, требующие меньшее количество удобрений. Результатом экономии на удобрениях станет меньший урожай, что вызовет напряженность на рынке.

В итоге на и без того напряженном рынке продуктов питания возник дополнительный дефицит предложения, имеющий особое значение. Идущая сейчас война и злонамеренная деятельность россиян препятствует украинскому экспорту сельхозпродукции в объемах до 25 миллионов тонн, поскольку традиционные перевозки морским транспортом блокированы русскими. Сами украинцы считают, что не смогут перевезти по суше более 20 процентов экспортных товаров. Кроме того, по словам министра сельского хозяйства, не удастся провести посевную на почти половине полей, использовавшихся до сих пор.

Но и у полученного урожая к августу возникнет препятствие в виде нехватки необходимых возможностей для хранения, поскольку предыдущий урожай невозможно вывезти. ЕС сейчас, конечно, составляет план, как можно было бы увеличить наземный вывоз запасов зерна, но препятствием является то обстоятельство, что традиционным способом транспортировки зерна является железная дорога, а после него - морем на больших судах.

Однако в Польше другая ширина колеи, а через Белоруссию или тем более Россию, имеющие такую же ширину колеи, везти грузы невозможно. Если, конечно, Лукашенко не попытается купить себе индульгенцию за то, что участвует в войне на стороне России. При этом современные крупные приспособленные к железнодорожному транспорту портовые возможности есть на берегу Балтийского моря, например, у нас в Мууга, что могло бы стать большим подспорьем.

Но иного варианта вероятнее всего нет, поскольку гуманитарный коридор вряд ли удастся запустить из-за русских. Их устраивает возникновение напряженности в соседних с европейцами регионах, а если они и позволят создать гуманитарный коридор, то лишь за снятие каких-то важных для них санкций, чего Запад не может себе позволить из иных соображений, поскольку война все же идет.

В-третьих, все больше начали говорить и о том, как работать в длительной перспективе в ситуации, когда одновременно цены факторов производства растут, урожай страдает, доступность удобрений и урожая снижается, а климат во многих регионах, по крайней мере, в этом году, не благоволит выращиванию растений. В качестве решения кроме открытия гуманитарного коридора для украинского экспортного зерна предлагается и запуск международной системы снабжения в исключительном порядке бедных и больше всех страдающих от нехватки продуктов питания стран.