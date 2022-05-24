С июня по август под эгидой Eesti Kontsert пройдут масштабные летние фестивали, по традиции запланированные в Хаапсалу, Таллинне, Пярну, городах Ида-Вирумаа и на острове Сааремаа.
Фестивальное лето Eesti Kontsert охватит всю Эстонию
Вступительным аккордом фестивального лета Eesti Kontsert станет I фестиваль «Белые ночи» в Хаапсалу, который продлится с 30 июня по 3 июля. «Белые ночи» примут эстафету от фестиваля Чайковского, сохранив прежнюю атмосферу и насытив в беззаботную летнюю пору палитру курортного города красивой романтической музыкой. На фестивальных сценах Хаапсалу выступят трио Hämarik, Марсель Йоханнес Китс, Таллиннский камерный оркестр под руководством Тыну Кальюсте, Ирис Оя и дуэт Telluur, эстонские струнные виртуозы с программой «Воспоминания о Флоренции», а также гости из Латвии – неподражаемый ансамбль Dagamba с современными обработками Чайковского и всегда долгожданный в Эстонии смешанный хор «Латвия». Разнообразная программа фестиваля включает в себя также бесплатный концерт на променаде с участием хаапсалуских музыкальных коллективов, прогулки по курортному городу и увлекательные лекции Давида Всевиова и Ало Пылдмяэ. Впервые можно будет приобрести фестивальный паспорт в качестве абонемента на все концерты. Подробнее читайте здесь.
В это же время Таллинне возобновятся камерные концерты из цикла «Летняя классика в Кадриорге». По четвергам в Кадриоргском дворце будет звучать романтическая музыка в исполнении талантливых коллективов. Откроется цикл 30 июня выступлением музыкантов Национальной оперы «Эстония»: солистов Карис Трассь (меццо-сопрано) и Прийта Вольмера (бас), а также пианистки Яаники Ранд-Сирп. Программа «Романс» составлена из произведений Свиридова, Чайковского, Рахманинова, Рубинштейна, Каппа и Саара. Завершится летний цикл 18 августа концертом молодых и талантливых Ханса Кристиана Аавика (скрипка), Трийну Пийрсалу (скрипка) и Каролины Жуковой (фортепиано). Подробнее читайте здесь.
С 1 по 9 июля в Ида-Вирумаа зазвучит «Музыка семи городов». Изначальная идея фестиваля – семь дней, семь концертов, семь городов – со временем получила развитие, превратившись в масштабное культурное событие на самых значимых концертных площадках региона. Ожидаемый с большим интересом фестиваль популярной музыки охватывает широкий спектр жанров от классики до эстрады и от блюза до фолька. В предъюбилейный год фестиваль пройдет под девизом «Музыка не молчит». Среди участников – ансамбль Noorkuu, Shabat Quartet, Трио Хедвиг Хансон, Яан Тятте, Вальтер Соосалу, Вольдемар Куслап и Герли Падар, дуэт Вирго Вельди и Михкеля Маттизена, Ханна-Лийна Выза и Якко Мальтис, Биргит Саррап и Михкель Маттизен, ансамбль Lõõtsavägilased, а также Карлос и Рауль Укареда. Подробнее читайте здесь.
Дни оперы в Пярну радуют жителей и гостей курортного города раз в два года. На этот раз они пройдут с 7 по 9 июля. Главным исполнителем фестиваля станет Польская Королевская опера. Основанный в 2017 году театр работает в здании с богатыми оперными традициями, а именно в бывшей летней резиденции полькой королевской семьи (Łazienki Królewskie). Коллектив обрел популярность благодаря постановкам опер Моцарта и сочинений польских композиторов. В эстонской летней столице вниманию публики будут представлены «Дон Жуан» Моцарта и «Страшный двор» Станислава Монюшко. XIV Дни оперы в Пярну завершатся торжественным гала-концертом с ужином, который проведет Ану Вяльба. Подробнее читайте здесь и здесь.
Ансамбль старинной музыки Hortus Musicus, работающий в составе Eesti Kontsert, завершит свой юбилейный сезон традиционным летним фестивалем In Horto Regis, который пройдет с 11 по 15 июля в Таллинне. XII фестиваль In Horto Regis станет особенным, поскольку является финальным аккордом 50-го концертного сезона коллектива. Фестиваль предлагает широкий спектр программ по стилям и жанрам, с отсылкой к разным эпохам и странам. В течение пяти фестивальных дней будет предложено пять концертов в Доме братства черноголовых Таллиннской филармонии, Надвратной башне и Кадриоргском дворце. Подробнее читайте здесь.
Самым масштабным событием фестивального лета станут XV Дни оперы на острове Сааремаа, которые пройдут с 20 по 24 июля. На суд публики представит свое высокое художественное мастерство Силезская опера города Бытом. За всеми постановками значится имя известного театрального режиссера Михала Знанецкого. В программе: классическая постановка «Ромео и Джульетта» Гуно, звучащая в современной тональности «Травиата» Верди, «Вечер с Моцартом» на основе написанной самим постановщиком одноактной оперы «Тайна Реквиема» и балетной постановки Моцарта «Реквием». Гурманов фестиваля ждет также музыкальный вечер «В ожидании Шопена» в ночном салоне Opera Royal; запланирован и детский спектакль «Паромщик» (Flis) на музыку польского композитора Монюшко. В двух последних постановках задействована эстонская оперная дива Юули Лилль (меццо-сопрано, Национальная опера «Эстония»). Разумеется, нынешний фестиваль не обойдется без оперного гала-концерта и ночного салона Opera Royal с New Murphy Band и DJ Тыну Кырвитс. Подробнее читайте здесь.
С минувшего года Eesti Kontsert поддерживает проведение фестиваля KRATT, объединяющего молодых творцов будущего. В этом году фестиваль запланирован в концертном зале «Эстония» с 22 по 27 августа. Выступлениями молодежного оркестра руководит Олари Эльтс, который сделал гвоздем программы «Симфонические танцы» из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна. В исполнении оркестра также прозвучат произведения Бенджамина Бриттена, Лембита Бичера и Сергея Прокофьева. Камерным оркестром руководит Андрес Кальюсте. В качестве солистов в Концертной симфонии Моцарта для скрипки и альта выступят Трийну Пийрсалу и Греттель Ээрик. На фестивале также прозвучит Capriol Suite Питера Уорлока на темы танцевальных мелодий эпохи Возрождения. Подробнее читайте здесь.