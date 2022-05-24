Фестивальное лето Eesti Kontsert охватит всю Эстонию

Вступительным аккордом фестивального лета Eesti Kontsert станет I фестиваль «Белые ночи» в Хаапсалу, который продлится с 30 июня по 3 июля. «Белые ночи» примут эстафету от фестиваля Чайковского, сохранив прежнюю атмосферу и насытив в беззаботную летнюю пору палитру курортного города красивой романтической музыкой. На фестивальных сценах Хаапсалу выступят трио Hämarik, Марсель Йоханнес Китс, Таллиннский камерный оркестр под руководством Тыну Кальюсте, Ирис Оя и дуэт Telluur, эстонские струнные виртуозы с программой «Воспоминания о Флоренции», а также гости из Латвии – неподражаемый ансамбль Dagamba с современными обработками Чайковского и всегда долгожданный в Эстонии смешанный хор «Латвия». Разнообразная программа фестиваля включает в себя также бесплатный концерт на променаде с участием хаапсалуских музыкальных коллективов, прогулки по курортному городу и увлекательные лекции Давида Всевиова и Ало Пылдмяэ. Впервые можно будет приобрести фестивальный паспорт в качестве абонемента на все концерты. Подробнее читайте здесь.

В это же время Таллинне возобновятся камерные концерты из цикла «Летняя классика в Кадриорге». По четвергам в Кадриоргском дворце будет звучать романтическая музыка в исполнении талантливых коллективов. Откроется цикл 30 июня выступлением музыкантов Национальной оперы «Эстония»: солистов Карис Трассь (меццо-сопрано) и Прийта Вольмера (бас), а также пианистки Яаники Ранд-Сирп. Программа «Романс» составлена из произведений Свиридова, Чайковского, Рахманинова, Рубинштейна, Каппа и Саара. Завершится летний цикл 18 августа концертом молодых и талантливых Ханса Кристиана Аавика (скрипка), Трийну Пийрсалу (скрипка) и Каролины Жуковой (фортепиано). Подробнее читайте здесь.

С 1 по 9 июля в Ида-Вирумаа зазвучит «Музыка семи городов». Изначальная идея фестиваля – семь дней, семь концертов, семь городов – со временем получила развитие, превратившись в масштабное культурное событие на самых значимых концертных площадках региона. Ожидаемый с большим интересом фестиваль популярной музыки охватывает широкий спектр жанров от классики до эстрады и от блюза до фолька. В предъюбилейный год фестиваль пройдет под девизом «Музыка не молчит». Среди участников – ансамбль Noorkuu, Shabat Quartet, Трио Хедвиг Хансон, Яан Тятте, Вальтер Соосалу, Вольдемар Куслап и Герли Падар, дуэт Вирго Вельди и Михкеля Маттизена, Ханна-Лийна Выза и Якко Мальтис, Биргит Саррап и Михкель Маттизен, ансамбль Lõõtsavägilased, а также Карлос и Рауль Укареда. Подробнее читайте здесь.