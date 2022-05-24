Позвоните, если узнали ⟩ Полиция разыскивает жертв подозреваемого в преступлениях сексуального характера

Задержанный. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

На прошлой неделе полиция задержала в Харьюмаа 37-летнего мужчину, которого подозревают в нападении сексуального характера на девочку. Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления в отношении несовершеннолетних.

Если вам известно, что изображенный на фото человек на кого-то напал, просим сообщить об этом в полицию по телефону 612 5860.

Полиция начала уголовное производство по статье, подразумевающей действие сексуального характера против воли человека, за которое суд может наказать виновного тюремным заключением сроком от трех до 15 лет или пожизненным заключением. С разрешения суда мужчина взят был под стражу.