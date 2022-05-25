Осмысление фронтовых событий продолжает оставаться ведущей темой украинских СМИ. Кроме этого, на прошлой неделе в Украине активно обсуждалась тяжелая экономическая ситуация в стране и отношение Китая к действиям России.
Обзор украинских СМИ: зерновая блокада, роль Китая и песня по мотивам турецкого дрона «Байрактар»
Как сообщает сайт «Обозреватель», российские войска стали применять реактивную систему залпового огня «Ураган». Однако удары, наносимые по Днепропетровской области, несмотря на регулярные отчеты российского командования об их высокоточности, не поразили никаких целей. Вероятно, их целью является психологическое подавление защитников Украины в условиях, когда реальное наступление российской армии уже весьма затруднено.
По сообщению Gordon.ua, в также захваченных Херсоне и Мелитополе появляются баннеры с лозунгами о «Таврической губернии», когда-то входившей в Российскую империю. Учитывая это, а также насильственный перевод оккупированных территорий на рубли, вероятно, готовится их прямая аннексия, причем уже без всяких даже формальных референдумов, которые проводились в Крыму и на Донбассе.
Тем не менее, за три месяца войны российской армии (которую пропаганда громко называла второй армией мира) так и не удалось разгромить Украину. Напротив, от Киева оккупанты были вынуждены отступить. В интервью «Украинской правде» командир роты территориальной обороны «Филин» делится своими наблюдениями о кардинальном различии военных методов: российская армия продолжает по канонам ХХ века делать ставку на крупные танковые группировки, которые становятся легкой мишенью для мобильных и рассредоточенных групп украинской теробороны.
Но даже в условиях войны продолжается процесс интеграции Украины в Евросоюз. На минувшей неделе, в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в Киев, было подписано соглашение о совместном таможенном контроле. Главной экономической проблемой Украины сегодня, как утверждает агентство УНИАН, является блокада Россией черноморских портов, которая препятствует экспорту украинского продовольствия и чревата голодом во многих странах. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба несколько успокоил публику, сообщив, что страна уже наладила два альтернативных, сухопутных маршрута продовольственного экспорта.
Современный мир экономически глубоко взаимосвязан. Например, Банк Англии опубликовал тревожный прогноз о том, что война в Украине может спровоцировать апокалиптический рост мировых цен на продовольствие. Но саму Украину пока наиболее беспокоит стремительный рост цен на топливо – с начала войны российская армия уничтожила более двадцати нефтебаз и нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Кроме того, Украина первой полностью отказалась от российских энергоресурсов – так что сегодня страна крайне нуждается в топливных поставках от европейских союзников.
Война и события вокруг нее трактуются ведущими украинскими медиа и их авторами именно в глобальном контексте. Например, издание «Корреспондент» публикует блог политолога Андрея Миселюка «Как Украине "перевербовать" Китай». Автор утверждает, что несмотря на сложившийся стереотип о том, будто бы китайское руководство во всем поддерживает кремлевский режим, между ними есть существенные разногласия.
У Китая, который фактически превратился в мировую фабрику потребительских товаров, экономические цели совершенно противоположны российским. Если Кремль ведет политику глобальной изоляции и импортозамещения, то Пекин, напротив, заинтересован в открытости мировых рынков. По мнению украинского политолога, китайская экономика также терпит убытки из-за войны в Украине, но именно Китай является единственной страной в мире, которая способна убедить Кремль прекратить эту войну.
В продолжение темы экономики и казалось бы, далеких от Украины стран, можно привести публикуемые изданием «Хвиля» выдержки из отчета сингапурского Института исследований Юго-Восточной Азии. Война против Украины неожиданно нанесла колоссальный ущерб репутации российского ВПК, продукцией которого ранее интересовались тихоокеанские страны. Но катастрофические потери военной техники, задействованной в «спецоперации», оказались полным опровержением красочной рекламы сверхсовременных вооружений, которые якобы производит Россия. Весь мир обошли фотографии массово уничтожаемых в Украине российских танков и самолетов. Так что российский ВПК, лидировавший на оружейном рынке стран Юго-Восточной Азии последние 20 лет, вероятно, будет вытеснен с него другими мировыми производителями.
Помимо мониторинга текущих событий, агентство «Укринформ» публикует историческую статью «Как московиты превращали бурятов в "братьев"». Ее автор Евгений Якунов задается вопросом, который заботит многих в Украине, да и не только в ней – как получилось, что солдаты из Бурятии оказались массовой ударной силой российского вторжения? Разумеется, за этим стоит масса экономических причин – в этой республике, ограбленной российским федеральным центром, контракт с российской армией стал для многих молодых людей едва ли не единственной возможностью достойного заработка. Но сказываются также и исторические причины – империя веками подавляла бурятское национальное сознание, а орудием этого подавления иногда бывали и украинские казаки. Примечательно желание автора разобраться в этой проблеме объективно, без односторонности, которая в военных условиях бывает неизбежной.
Впрочем, даже когда говорят пушки, музы не молчат. «Обозреватель» представляет новый клип, снятый музыкантами ВСУ на песню «Байрактар», которая посвящена турецкому беспилотнику, ставшему в Украине легендарным. Вообще, бурная креативность украинского сопротивления также выглядит резким контрастом по сравнению с практически полным отсутствием таковой у российской армии, где доминирует лишь унылая и устаревшая пропаганда. И это – весьма наглядный индикатор того, чья сторона в итоге победит.