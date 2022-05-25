Обзор украинских СМИ: зерновая блокада, роль Китая и песня по мотивам турецкого дрона «Байрактар»

Как сообщает сайт «Обозреватель», российские войска стали применять реактивную систему залпового огня «Ураган». Однако удары, наносимые по Днепропетровской области, несмотря на регулярные отчеты российского командования об их высокоточности, не поразили никаких целей. Вероятно, их целью является психологическое подавление защитников Украины в условиях, когда реальное наступление российской армии уже весьма затруднено.

По сообщению Gordon.ua, в также захваченных Херсоне и Мелитополе появляются баннеры с лозунгами о «Таврической губернии», когда-то входившей в Российскую империю. Учитывая это, а также насильственный перевод оккупированных территорий на рубли, вероятно, готовится их прямая аннексия, причем уже без всяких даже формальных референдумов, которые проводились в Крыму и на Донбассе.

Тем не менее, за три месяца войны российской армии (которую пропаганда громко называла второй армией мира) так и не удалось разгромить Украину. Напротив, от Киева оккупанты были вынуждены отступить. В интервью «Украинской правде» командир роты территориальной обороны «Филин» делится своими наблюдениями о кардинальном различии военных методов: российская армия продолжает по канонам ХХ века делать ставку на крупные танковые группировки, которые становятся легкой мишенью для мобильных и рассредоточенных групп украинской теробороны.

Но даже в условиях войны продолжается процесс интеграции Украины в Евросоюз. На минувшей неделе, в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в Киев, было подписано соглашение о совместном таможенном контроле. Главной экономической проблемой Украины сегодня, как утверждает агентство УНИАН, является блокада Россией черноморских портов, которая препятствует экспорту украинского продовольствия и чревата голодом во многих странах. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба несколько успокоил публику, сообщив, что страна уже наладила два альтернативных, сухопутных маршрута продовольственного экспорта.

Современный мир экономически глубоко взаимосвязан. Например, Банк Англии опубликовал тревожный прогноз о том, что война в Украине может спровоцировать апокалиптический рост мировых цен на продовольствие. Но саму Украину пока наиболее беспокоит стремительный рост цен на топливо – с начала войны российская армия уничтожила более двадцати нефтебаз и нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Кроме того, Украина первой полностью отказалась от российских энергоресурсов – так что сегодня страна крайне нуждается в топливных поставках от европейских союзников.

Война и события вокруг нее трактуются ведущими украинскими медиа и их авторами именно в глобальном контексте. Например, издание «Корреспондент» публикует блог политолога Андрея Миселюка «Как Украине "перевербовать" Китай». Автор утверждает, что несмотря на сложившийся стереотип о том, будто бы китайское руководство во всем поддерживает кремлевский режим, между ними есть существенные разногласия.