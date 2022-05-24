Исследование, проведенное Таллиннским техническим университетом, проливает свет на причины быстрого разрушения красного покрытия таллиннских велосипедных дорожек, пишет Postimees.
Выяснились причины быстрого обветшания красного покрытия таллиннских велодорожек
Из результатов исследования, проведенного по заказу предприятия KMG OÜ, которое в прошлом году покрыло велосипедные дорожки столицы красным пластиком, можно сделать вывод, что в случае требовавшегося по условиям тендера термопластика толщиной два миллиметра на хороший результат не стоило и надеяться.
«Толщина слоя термопластика в 2 миллиметра минимальна, чтобы термопластик сплавился с битумом и произошло достаточное сцепление с основанием. При более низких температурах воздуха cцепление может ухудшиться. Исходя из условий по крайним срокам работы иногда выполнялись при температурах, близких к минимально разрешенным в инструкции», — говорится в резюме исследования.
Кроме того, для прочного сцепления необходимо наличие битума в слое покрытия. Покрытия старше одного года рекомендуется грунтовать для достижения лучшего сцепления с дорожным покрытием. Возраст асфальтового покрытия таллиннских велосипедных дорожек разный, и одним из факторов, ухудшающих сцепление, является тот факт, что битум, содержащийся в дорожном покрытии, изнашивается из-за шипованных шин и зимнего ухода за дорогами или стареет под действием солнца.
Также исследование обращает внимание на то, что термопластик не подходят для маркировки бетонных поверхностей - в случае бетонного покрытия должны использоваться другие решения.