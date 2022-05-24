Выяснились причины быстрого обветшания красного покрытия таллиннских велодорожек

Из результатов исследования, проведенного по заказу предприятия KMG OÜ, которое в прошлом году покрыло велосипедные дорожки столицы красным пластиком, можно сделать вывод, что в случае требовавшегося по условиям тендера термопластика толщиной два миллиметра на хороший результат не стоило и надеяться.

«Толщина слоя термопластика в 2 миллиметра минимальна, чтобы термопластик сплавился с битумом и произошло достаточное сцепление с основанием. При более низких температурах воздуха cцепление может ухудшиться. Исходя из условий по крайним срокам работы иногда выполнялись при температурах, близких к минимально разрешенным в инструкции», — говорится в резюме исследования.

Кроме того, для прочного сцепления необходимо наличие битума в слое покрытия. Покрытия старше одного года рекомендуется грунтовать для достижения лучшего сцепления с дорожным покрытием. Возраст асфальтового покрытия таллиннских велосипедных дорожек разный, и одним из факторов, ухудшающих сцепление, является тот факт, что битум, содержащийся в дорожном покрытии, изнашивается из-за шипованных шин и зимнего ухода за дорогами или стареет под действием солнца.