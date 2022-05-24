Эстонский системный оператор электро- и газовых сетей Elering подготовил документацию для начала строительства соединительного трубопровода будущего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски. После того как будут согласованы с частным сектором последние детали проекта, в самое ближайшее время могут начаться строительные работы.
Elering в скором времени начнет строить в Палдиски соединительный трубопровод СПГ
Как напомнил оператор Elering, проектировочные работы по строительству соединительного трубопровода ведутся уже несколько месяцев. Их осуществляет входящее в концерн Alexela предприятие Conx BM OÜ, то есть, та же фирма, что составляла и проект перевалочного причала.
Проектировочные работы уже выполнены в объеме нескольких тысяч человеко-часов. В общей сложности на проектирование отведено 10 000 рабочих часов и ими занимаются как проектировщик, так и десятки специалистов, нанятых подрядчиком в Австралии.
После согласования деталей строительство начнется с сооружения узла пропускных кранов на территории компрессорной станции порта Палдиски. Основная часть необходимого для этого оборудования у Elering уже имеется.
На втором этапе будет построена наземная часть соединительного трубопровода от компрессорной станции до моря. Дальше трубопровод должен будет пойти по дну моря до перевалочного причала. Необходимые для этого отрезки труб длиной 12 метров как сухопутной, так и морской части, у Elering также есть.
Технически сложные работы предстоят на строительстве перевалочного причала СПГ. Среди прочего, на причале будут размещены семь пропускных кранов особой конструкции с запорными устройствами, способные в случае аварии оперативно перекрыть подачу и прием СПГ.