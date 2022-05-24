Elering в скором времени начнет строить в Палдиски соединительный трубопровод СПГ

Как напомнил оператор Elering, проектировочные работы по строительству соединительного трубопровода ведутся уже несколько месяцев. Их осуществляет входящее в концерн Alexela предприятие Conx BM OÜ, то есть, та же фирма, что составляла и проект перевалочного причала.

Проектировочные работы уже выполнены в объеме нескольких тысяч человеко-часов. В общей сложности на проектирование отведено 10 000 рабочих часов и ими занимаются как проектировщик, так и десятки специалистов, нанятых подрядчиком в Австралии.

После согласования деталей строительство начнется с сооружения узла пропускных кранов на территории компрессорной станции порта Палдиски. Основная часть необходимого для этого оборудования у Elering уже имеется.

На втором этапе будет построена наземная часть соединительного трубопровода от компрессорной станции до моря. Дальше трубопровод должен будет пойти по дну моря до перевалочного причала. Необходимые для этого отрезки труб длиной 12 метров как сухопутной, так и морской части, у Elering также есть.