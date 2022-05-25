В Ласнамяэ сняли одним кадром фильм о протестах, потрясших Минск

В основанном на реальных событиях фильме отображены протесты, вспыхнувшие в Беларуси, когда Александр Лукашенко в 2020 году в шестой раз стал президентом. Картина рассказывает о супружеской паре, которая ночью отправляется в магазин за сигаретами и попадает на антиправительственный марш протеста. По рекомендации Пуустусмаа режиссер Борис Гуц проводил съемку в таллиннском районе Ласнамяэ – весь фильм состоит из одного полуторачасового кадра, что оказалось сложной и рискованной затеей.

Андрес Пуустусмаа, вернувшийся в Эстонию из России, является одним из продюсеров «Минска». Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

- Сейчас, когда в Украине идет война, можно ли сказать, что «Минск» стал своего рода символическим актом?

Д- а. Но сложность в том, что и среди киношников есть люди, которые используют войну в личных целях. Выход антирежимного фильма во время войны можно расценить как популизм. Однако эта история важна и нужна для Бориса Гуца, режиссера «Минска». Фильм, кстати, поддержали и в Эстонском институте кино, в шутку заметив, что, мол, мы поддерживаем возможное развитие демократии в России и Беларуси. В этом, разумеется, есть доля правды – насколько это вообще возможно, ведь людей, которые действительно стремятся к этому, там только горсточка.

- Наверное, в Беларуси немногие увидят этот фильм?

- Надеюсь, увидят, благодаря возможностям интернета. Конечно, основная масса не увидит – люди смотрят только то, что передает государственный канал.

Кстати, Лукашенко только недавно выступал в Минске, заверяя Россию в своей поддержке.

Конечно, людей неразумных немало, но я поражен, что они позволяют диктатору так поступать. Не могу сказать, как сложилась бы нынешняя военная ситуация, будь президентом Беларуси Светлана Тихановская, но она наверняка была бы иной. Понятно, что кремлевский правитель удерживает Беларусь в узде, насколько может.

- Каковы ваши отношения с Борисом Гуцем и как выглядело ваше сотрудничество?

- Мы когда-то вместе учились. Позднее встречались в киношной среде, но ближе познакомились вскоре после акции протеста в Беларуси на кинофестивале, где оба входили в состав жюри. Поскольку Борис – режиссер с социальным нервом, он и взялся за сценарий о протестах. И сценарий этот мне очень понравился.

Борис заранее понимал, что снимать фильм в Минске не получится. Поэтому я ему предложил такой, условно говоря, Минск – Ласнамяэ на окраине Таллинна. Моя задача как продюсера заключалась в координации и согласовании разных вопросов на удаленке, в ведении переписки и помощи в поиске локации.

- Какие сложности сопутствуют съемке однокадрового фильма?

- Мы горячо спорили о том, почему «Минск» следует снимать именно так, ведь снимать однокадровый фильм – это большой риск. Мы с Борисом долго обсуждали, не сделать ли в ленте три или четыре склейки. Для всех было бы проще, но он не соглашался, изначально полагая, что «Минск» должен состоять из одного кадра.