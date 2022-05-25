Кинорежиссер и актер Андрес Пуустусмаа много лет работал в России, но вернулся в Эстонию, когда в Украине началась война. Он сопродюсер драмы «Минск», демонстрируемой сейчас в наших кинотеатрах на наших экранах.
В Ласнамяэ сняли одним кадром фильм о протестах, потрясших Минск
В основанном на реальных событиях фильме отображены протесты, вспыхнувшие в Беларуси, когда Александр Лукашенко в 2020 году в шестой раз стал президентом. Картина рассказывает о супружеской паре, которая ночью отправляется в магазин за сигаретами и попадает на антиправительственный марш протеста. По рекомендации Пуустусмаа режиссер Борис Гуц проводил съемку в таллиннском районе Ласнамяэ – весь фильм состоит из одного полуторачасового кадра, что оказалось сложной и рискованной затеей.
- Сейчас, когда в Украине идет война, можно ли сказать, что «Минск» стал своего рода символическим актом?
Д- а. Но сложность в том, что и среди киношников есть люди, которые используют войну в личных целях. Выход антирежимного фильма во время войны можно расценить как популизм. Однако эта история важна и нужна для Бориса Гуца, режиссера «Минска». Фильм, кстати, поддержали и в Эстонском институте кино, в шутку заметив, что, мол, мы поддерживаем возможное развитие демократии в России и Беларуси. В этом, разумеется, есть доля правды – насколько это вообще возможно, ведь людей, которые действительно стремятся к этому, там только горсточка.
- Наверное, в Беларуси немногие увидят этот фильм?
- Надеюсь, увидят, благодаря возможностям интернета. Конечно, основная масса не увидит – люди смотрят только то, что передает государственный канал.
Кстати, Лукашенко только недавно выступал в Минске, заверяя Россию в своей поддержке.
Конечно, людей неразумных немало, но я поражен, что они позволяют диктатору так поступать. Не могу сказать, как сложилась бы нынешняя военная ситуация, будь президентом Беларуси Светлана Тихановская, но она наверняка была бы иной. Понятно, что кремлевский правитель удерживает Беларусь в узде, насколько может.
- Каковы ваши отношения с Борисом Гуцем и как выглядело ваше сотрудничество?
- Мы когда-то вместе учились. Позднее встречались в киношной среде, но ближе познакомились вскоре после акции протеста в Беларуси на кинофестивале, где оба входили в состав жюри. Поскольку Борис – режиссер с социальным нервом, он и взялся за сценарий о протестах. И сценарий этот мне очень понравился.
Борис заранее понимал, что снимать фильм в Минске не получится. Поэтому я ему предложил такой, условно говоря, Минск – Ласнамяэ на окраине Таллинна. Моя задача как продюсера заключалась в координации и согласовании разных вопросов на удаленке, в ведении переписки и помощи в поиске локации.
- Какие сложности сопутствуют съемке однокадрового фильма?
- Мы горячо спорили о том, почему «Минск» следует снимать именно так, ведь снимать однокадровый фильм – это большой риск. Мы с Борисом долго обсуждали, не сделать ли в ленте три или четыре склейки. Для всех было бы проще, но он не соглашался, изначально полагая, что «Минск» должен состоять из одного кадра.
Съемочный процесс в Ласнамяэ осложнялся несколькими факторами. В массовке актеры эстонского происхождения должны были как можно больше походить на славян и выкрикивать лозунги на русском языке. Коронавирус создал определенные препятствия. Мы также снимали шумные ночные сцены в спальном районе, жителям которого в это время нужен был покой.
Создание однокадрового фильма стало серьезным испытанием для всех. Особенно трудно пришлось оператору, часа полтора бегавшему туда-сюда с тяжелой камерой. Не так много оказалось и актеров, которые ранее снимались бы в фильме такого формата, но для них это было увлекательным испытанием – работать в театральном режиме, как если бы они играли на представлении.
- Почему подчеркивается точка зрения именно очевидцев в Минске?
- Когда в 2020 году в Беларуси начались протесты, происходящее поразило Бориса точно так же, как и нас, когда мы в Эстонии стали свидетелями событий после 24 февраля. Больше всего ему запомнились истории о людях, которые во время демонстраций выходили понаблюдать со стороны или, например, просто выбегали из дому за сигаретами в магазин, но оказывались втянуты в потасовку.
Оказавшись поблизости, они не хотели вмешиваться или выражать свои взгляды или мнения, но когда сами оказывались в центре протестов и полицейского насилия, то начинали отстаивать или защищать свои права. И за это людей избивали или даже убивали. Борис часами смотрел видеозаписи этих событий. То, как протесты освещались в российских СМИ, было, конечно, полным бредом.
Тем более важно, чтобы «Минск» дал максимально точную картину происходившего.
Надеюсь, фильм состоится. Сейчас так много ужасного вокруг, и я не знаю, ринутся ли люди смотреть это кино. Совершенно понятно, что трагедии опустошают нас морально и духовно.
Мы все заняты своими делами, стараемся следить за здоровьем, заботимся о близких, но иногда следует напоминать нам о том, насколько хрупка жизнь человека. В этом смысле «Минск» должен быть обязательным к просмотру для членов EKRE, которые называют Эстонию полицейским государством и высказывают прочую ерунду.
- Почему люди склонны жаловаться на то, с чем они на самом деле не сталкивались?
- Почему люди лезут в чужие жизни? Почему они сплетничают? Это способ убежать от себя, чтобы не заниматься собой. В значительной степени корни этого кроются в детстве. Звучит странно, но я так думаю. Многое зависит от людей, с которыми мы общаемся. От тех, кто нас окружает, и от тех, кто на нас влияет. Власть – очень неприглядная вещь.
- Когда Кирилл Серебренников, оппозиционный кино- и театральный режиссер, был осужден, послужило ли это преднамеренной угрозой для тех, кто делает критикующий власть театр?
- Разумеется, можно найти и больше примеров. Меня поражает, что некоторые известные актеры до сих пор на свободе в России, хотя они категорически против действующего режима и войны. До них еще не добрались, но в недалеком черном будущем начнутся очередные репрессии.
То, что творческих людей прослушивают – это правда, а не просто паранойя. Кстати, уже на второй-третий день войны полиция в метро требовала показать телефоны, чтобы проверить, что ты смотришь что на экране. Там это норма.
- Какое будущее ждет российских театральных и кинодеятелей, не являющихся винтиками в пропагандистской машине?
Времена очень плохие. Пока в России существует путинский режим, не думаю, что там что-то изменится. В конце концов многие убежали из России и находят себе применение в других странах Европы. Там они могли бы, если бы захотели, записать свою историю на телефон и показать европейской общественности, но тогда им уже не будет места в России.
Театр возвращается к советской эпохе, когда возник так называемый скрытый театр и в спектаклях многое передавалось через образы и символы. Но с критически настроенными к власти кинематографистами дела плохи.
Андрес Пуустусмаа (1971), эстонский кинорежиссер и актер
Подборка фильмов:
- Красная ртуть (2010)
- Крысоловка (2011)
- Зеленые коты (2017)
- Судья (2019)
- Минск (2022, сопродюсер)
Поскольку создатель «Минска» Борис Гуц уже при написании сценария знал, что фильм нельзя будет снимать в Беларуси, Пуустусмаа предложил провести съемки в таллиннском районе Ласнамяэ. Фильм демонстрируется в кинотеатрах Эстонии с 6 мая.