Госпрокуратура не возбудила уголовное дело против Лийны Керсна

«Закон обязывает возбуждать уголовное дело, если выявляются признаки, указывающие на совершение преступления. Мы не можем начать следствие, поскольку признаков преступления нет. Также мы не можем возбудить уголовное дело, чтобы выявить признаки совершения преступления», - сказала советник по связям с общественностью Госпрокуратуры Кайри Кюнгас.

По информации, отправленной в правоохранительные органы, по ее словам, нет оснований для возбуждения уголовного дела, а потому прокуратура не начала производство.

12 мая депутаты парламентской фракции EKRE подали в Госпрокуратуру и Полицию безопасности заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении министра образования и науки Лийны Керсна.

В заявлении они обратили внимание на то, что в октябре 2021 года Лийна Керсна для закупки для школ экспресс-тестов, без проведения положенного по закону конкурса на господряд, заключила договор с фирмой OÜ SelfDiagnostics на общую сумму 5,1 миллиона евро, чем было дано предпочтение одной единственной фирме.

«В ноябре 2021 года Лийна Керсна заключила рамочный договор о покупке экспресс-тестов для школ с предприятием OÜ Medesto Logistics на общую сумму 2,3 миллиона евро, вновь не объявляя конкурса на господряд, как того требуют законы, чем вновь было отдано предпочтение одной единственной фирме», - отметили депутаты EKRE в своем заявлении.