Расположенный в Таллинне, в Какумяэ ресторан Talleke&Pullike принял на работу двух военных беженок: мать и дочь. Владелец ресторана, считающий, что он сделал все возможное для поддержки беженцев, возмущен тем, что на них пожаловались из-за незнания персоналом государственного языка.
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Ресторан возмущен: мы помогаем беженцам, а в ответ получаем жалобу в Языковой департамент
Языковой департамент: в жалобе упоминается другая национальность
Ресторан возмущен: мы помогаем беженцам, а в ответ получаем жалобу в Языковой департамент
«Недавно я нанял мать и дочь, которые были вынуждены покинуть Украину из-за сложившейся там ситуации. Мы, в свою очередь, решили помочь людям интегрироваться и устроиться на работу, чтобы у них были деньги на жизнь», — написал обратившийся в Postimees управляющий рестораном, добавив, что работу официантки в ресторане выполняет дочь, которая еще не говорит по-эстонски. Ресторан, по его оценке, сделал все, чтобы официантка могла работать наравне с другими.