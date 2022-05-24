Ресторан возмущен: мы помогаем беженцам, а в ответ получаем жалобу в Языковой департамент

«Недавно я нанял мать и дочь, которые были вынуждены покинуть Украину из-за сложившейся там ситуации. Мы, в свою очередь, решили помочь людям интегрироваться и устроиться на работу, чтобы у них были деньги на жизнь», — написал обратившийся в Postimees управляющий рестораном, добавив, что работу официантки в ресторане выполняет дочь, которая еще не говорит по-эстонски. Ресторан, по его оценке, сделал все, чтобы официантка могла работать наравне с другими.