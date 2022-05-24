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На пляже Йоаору утонула женщина

rus.postimees.ee
На пляже Йоаору утонула женщина
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Пляж в Липовой ямке в Нарве.
Пляж в Липовой ямке в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Сегодня, 24 мая, в 11.32 в Центр тревоги поступило сообщение о женщине, которая на пляже Йоаору в Нарве пошла купаться и ушла под воду.

На место происшествия приехали спасатели, скорая помощь и полиция. Спасатели достали из воды 68-летнюю женщину, но ее реанимация не увенчалась успехом.

Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

Департамент полиции и погранохраны напоминает, что при походе в воду необходимо сохранять бдительность, выбирать для этого безопасное место и учитывать свои навыки в плавании.

Если вы заметили, что кто-то попал в беду или нуждается в помощи, позвоните по номеру 112.

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