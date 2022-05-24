Сегодня, 24 мая, в 11.32 в Центр тревоги поступило сообщение о женщине, которая на пляже Йоаору в Нарве пошла купаться и ушла под воду.
На пляже Йоаору утонула женщина
На пляже Йоаору утонула женщина
На место происшествия приехали спасатели, скорая помощь и полиция. Спасатели достали из воды 68-летнюю женщину, но ее реанимация не увенчалась успехом.
Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.
Департамент полиции и погранохраны напоминает, что при походе в воду необходимо сохранять бдительность, выбирать для этого безопасное место и учитывать свои навыки в плавании.
Если вы заметили, что кто-то попал в беду или нуждается в помощи, позвоните по номеру 112.
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