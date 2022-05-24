На пляже Йоаору утонула женщина

На место происшествия приехали спасатели, скорая помощь и полиция. Спасатели достали из воды 68-летнюю женщину, но ее реанимация не увенчалась успехом.

Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

Департамент полиции и погранохраны напоминает, что при походе в воду необходимо сохранять бдительность, выбирать для этого безопасное место и учитывать свои навыки в плавании.