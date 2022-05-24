Климатические цели ЕС угрожают производству продуктов питания в Эстонии?

Климатические цели ЕС обязывают эстонское сельское хозяйство сократить выбросы углерода на 40 процентов менее чем за восемь лет. Учитывая сбалансированную сельскохозяйственную деятельность Эстонии, достичь такой цели, не подвергая опасности производство продуктов питания, совершенно нереально, пишет информационный бюллетень эстонских производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Хотя обязательство по сокращению выбросов углерода, возложенное на эстонское сельское хозяйство, все еще остается невыполненным, из нынешних предложений вытекает неоправданно большое обязательство для Эстонии.

В конце прошлой недели вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс посетил Эстонию, чтобы обсудить достижение нашей страной климатических и экологических целей. Участвовавший во встрече председатель правления Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус сказал, что для достижения поставленных целей необходимо учитывать исходные позиции и вклады государств-членов.

«Сейчас кажется, что это не делается. Ряд инициатив комиссии вызывает серьезное удивление, будь то крайне несправедливое положение об устойчивой защите растений или директива о промышленных выбросах, которые создадут ненужную административную нагрузку, не говоря уже о представленных в прошлом году планах по сокращению выбросов парниковых газов», — сказал Сырмус.

По словам Сырмуса, на встрече с вице-президентом Еврокомиссии следует поднять вопрос о том, откуда в будущем брать продукты питания и энергию, если мы вынуждены будем и дальше сокращать использование биоресурсов в Эстонии.

«Положительно, что Еврокомиссия активно думает о возможностях производства биометана, чтобы снизить внешнюю энергозависимость, но кажется, что необходимые инвестиции должны быть сделаны за счет перераспределения существующих средств", - сказал он.