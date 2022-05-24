Старейшина Нымме покидает должность по семейным обстоятельствам

По словам Паэвеэра, последние полгода в рабочем плане были крайне увлекательными и насыщенными, но сейчас из-за болезни ребенка он должен поставить семью на первое место.

«Все же главное – это семья. Жители Нымме заслуживают руководителя, который сможет полностью отдавать себя работе. На посту старейшины Нымме я смог изнутри увидеть, как управляется наш город, старался помочь ныммесцам решить их проблемы, повстречал много интересных людей и внес свой вклад в многочисленные важные проекты. Искренне благодарен за такую возможность! Спасибо всем за сотрудничество!» - сказал Паэвеэр.

По словам Паэвеэра, он и дальше собирается участвовать в развитии Нымме и в работе Социал-демократической партии.

Председатель Таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд и председатель столичного городского собрания Евгений Осиновский в среду, 25 мая в 10.00 на железнодорожной станции Нымме представят журналистам нового кандидата на пост старейшины района.

По словам Кальюлайда, партия очень благодарна Лаури Паэвеэру за проделанную работу. Члены правления Таллиннского округа социал-демократов отлично понимают, почему Паэвеэр не может оставаться на своем посту, и поддерживают его решение.

«Задача Таллиннского округа Социал-демократической партии – как можно быстрее предложить нового кандидата на пост старейшины Нымме. Это – наша обязанность перед жителями Нымме. И мы готовы сделать это. При выборе кандидата будем исходить в первую очередь из ожиданий жителей района к управлению и развитию Нымме», – отметил Кальюлайд.