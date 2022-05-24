Вт, 24.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Директор таллиннской Службы предпринимательства уходит в отставку

Уве Гнадентайх
, журналист
Директор таллиннской Службы предпринимательства уходит в отставку
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Март Луйк.
Март Луйк. Фото: Konstantin Sednev

На завтрашнем заседании горуправа подтвердит отставку директора столичной Службы предпринимательства Марта Луйка. Последний рабочий день Луйка - 31 мая, сообщает Postimees.

Луйк вступил в должность директора Службы предпринимательства 24 мая 2021 года. На прошлой неделе он был избран в правление Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

На заседании в минувший вторник совет ERR утвердил состав правления ERR на следующие пять лет. По предложению председателя правления Эрика Роозе совет также назначил членами правления ERR Тийну Каалеп, Тоомаса Лухатса и Йоэля Сарва.

На следующий день после утверждения состава правления ERR Луйк, входящий в партию «Отечество» с 2017 года, вышел из партии.

Ключевые слова
Наверх