На завтрашнем заседании горуправа подтвердит отставку директора столичной Службы предпринимательства Марта Луйка. Последний рабочий день Луйка - 31 мая, сообщает Postimees.
Директор таллиннской Службы предпринимательства уходит в отставку
Директор таллиннской Службы предпринимательства уходит в отставку
Луйк вступил в должность директора Службы предпринимательства 24 мая 2021 года. На прошлой неделе он был избран в правление Эстонского национального телерадиовещания (ERR).
На заседании в минувший вторник совет ERR утвердил состав правления ERR на следующие пять лет. По предложению председателя правления Эрика Роозе совет также назначил членами правления ERR Тийну Каалеп, Тоомаса Лухатса и Йоэля Сарва.
На следующий день после утверждения состава правления ERR Луйк, входящий в партию «Отечество» с 2017 года, вышел из партии.