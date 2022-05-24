Проверка факта ⟩ Действительно ли 85% населения Эстонии – это эстонцы, как утверждает премьер-министр?

По словам представителя Департамента статистики Ханны-Лийсы Рууль, по уточненным данным, по состоянию на 1 января 2022 года население Эстонии составляло 1 331 796 человек, 914 896 из которых – это эстонцы, то есть их доля составляет 68,7 процента.

Коммуникационное бюро правительства прокомментировало, что речь идет об ошибочной оговорке, и в своей речи премьер-министр имела в виду граждан Эстонии. По состоянию на 2022 год доля жителей Эстонии, имеющих гражданство страны, составляет 84,7 процента от всего населения, в предыдущие три года она составляла 84,9 процента, а в 2018 году – 85 процентов.

В понимании международных стандартов Евростата, определяющим национальный идентитет признаками являются гражданство и страна рождения. По закону о переписи населения и жилых помещений, в ходе переписи данные о национальности и гражданстве собираются отдельно, а национальную принадлежность человек определяет сам. Это также означает, что страна происхождения не обязательно определяет идентитет человека, как не делает этого и гражданство. В стратегии развития «Эстония-2035» также есть разница между эстонцами и представителями других национальностей, проживающих в Эстонии, о гражданстве там не говорится. Таким образом, утверждение Каллас о том, что доля эстонцев в стране составляет 85 процентов, как она сама признает, было ошибочным.