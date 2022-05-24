Postimees в Украине ⟩ Начальник полиции Киева: все, что не убивает, делает сильнее

К счастью, в Киеве ничего подобного не произошло, потому что российские войска были уничтожены на границе города. В то же время с 24 февраля по Киеву было выпущено 163 ракеты, в результате которых пострадало или уничтожено около 290 объектов, в том числе жилые дома и предприятия. Русские распространяют ложную информацию, что огонь ведется только по военным целям, но только пять из пострадавших 298 объектов были военными. 286 из них были гражданскими, а семь — объектами критической инфраструктуры.

Украинская полиция 6 апреля под Киевом в Бородянке, которая была разрушена российскими войсками. Фото: Ženja Savilov/AFP/Scanpix

- Каковы текущие приоритеты полиции?

- Основное внимание уделяется борьбе с коллаборационистами и диверсионными группами. Второе направление работы касается идентификации погибших и поиска пропавших без вести.

Все наши работники получили оружие [с начала войны], и были готовы в случае необходимости воевать на улицах. Почти весь персонал остался на месте, за небольшим исключением матерей с маленькими детьми.

- Какая ситуация с поиском новых сотрудников?

- Всего у нас 9200 рабочих мест, из которых заполнено 7600. Несмотря на то, что мы недоукомплектованы, ряд полицейских с оккупированных территорий нуждаются в работе. Они опытны и обучены, и мы можем нанять их, как только они пройдут специальную проверку.

Жертв удалось избежать Несмотря на очень неспокойное время первых недель войны, когда киевской полиции приходилось постоянно обрабатывать информацию, поступающую от граждан, для выявления и обезвреживания возможных диверсионных групп противника, полиция не понесла серьезных людских жертв. С начала войны трое полицейских были ранены при исполнении служебных обязанностей. Полученные травмы не были опасны для жизни. Из полицейских участков в десяти районах Киева российские ракетные обстрелы смогли нанести ущерб лишь двум.

Хорошо, что 28 февраля правительство решило произвести выплату военным и полиции для поддержки их семей во время военного положения. Это обеспечивает большую мотивацию, особенно в то время, когда предпринимательство в тяжёлом положении. У нас есть работа и мы получаем зарплату. Моральный дух стабилен, мы по-прежнему сплоченная команда.

- Незадолго до войны украинская и эстонская полиция начали совместную программу обучения…

- Да, мы встретились и лично поговорили с директором департамента полиции и погранохраны Эльмаром Вахером. Привет и благодарность ему. Мы подчеркнули необходимость сотрудничества и обмена опытом. Сейчас всё приостановилось, но мы обязательно вернемся к этому.

- Какая поддержка сейчас нужна киевской полиции?

- Зарубежные страны оказали нам большую поддержку, а также оказали материальную, техническую и другую помощь. Многие волонтеры помогли с оборудованием — были пожертвованы дроны — но, конечно, компьютерное оборудование всегда нужно. С топливом большая проблема, его не хватает. У нас есть определенные запасы топлива для использования в военных действиях. Однако на работу полиции отсутствие топлива не повлияло и реакция на вызовы не уменьшилась. В среднем мы получаем до 3000 вызовов в день.

- Когда война закончится, оружие, розданное людям, нужно будет собрать обратно. Вас это не пугает?

- Опасений нет, но мы понимаем всю сложность этого процесса. После войны это задача полиции. По закону по окончанию войны у граждан есть десять дней на то, чтобы сдать оружие.

- Что нас ждет в будущем?

- Мы победим! Но если [оккупанты] все же попытаются добраться до Киева, мы вернемся к тому формату [обороны], который мы использовали в первые недели войны. Благодаря поступлению оружия [в Украину] мы остаемся сильными и сохраняем боевой дух. Мы, конечно, понимаем, что конфликт может затянуться, но все же надеемся, что всё закончится скорее.

- Вы только начали работать начальником милиции в Киеве в августе прошлого года, но уже кое-что испытали…