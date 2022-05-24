Postimees в Украине ⟩ Начальник полиции Киева: все, что не убивает, делает сильнее

Начальник полиции Киева: все, что не убивает, делает сильнее
Тон в основном задают преступления против собственности.
В город вернулся и криминальный элемент, уехавший в первые недели войны.
Граждане должны сдать выданное им оружие в течение десяти дней после окончания войны.
Иван Выговский, который семь лет назад начал свою карьеру следователем полиций в Николаевской области Украины, после перевёлся в Полтаву, а в прошлом году занял пост начальника Киевской полиции, говорит, что хоть и запланированный проект сотрудничества с эстонскими коллегами приостановлен, но можно предположить, что при его возобновлении полезные знания получат не только украинцы, но и эстонцы.
- Как бы вы сравнили ситуацию в Киеве раньше и сейчас с точки зрения полицейского?
- После начала полномасштабного российского вторжения Киев снова начинает оживать. В первые недели войны большая часть населения уехала, в то же время исчез и криминальный элемент. Преступлений зафиксировано почти в два раза меньше, чем в предвоенные месяцы, и в настоящее время основное внимание уделяется преступлениям против собственности. Также изменился уголовный кодекс Украины: во время войны наказания гораздо строже, чем за те же правонарушения в мирное время.
Обращаем внимание на использование дронов - для чего они используются, где летают и что фотографируют или снимают. Важно пресекать коллаборационистов и подрывную деятельность. Ранее Россия отправила сюда большое количество людей, которые оставались в тени и предоставляли информацию. Мы проделали большую работу в их разоблачении.
В начале войны 977 горожан сообщили нам об исчезновении своих близких, на сегодня мы нашли 884 пропавших, но все еще ищем 93 человека. Продолжается серьезная работа по опознанию [мирных жителей, погибших на войне]: из 243 тел пока что опознаны 136.
- Насколько изменилось население Киева?
- По нашим оценкам, 70 процентов населения уехало. В первые дни войны город казался пустым. Здесь никто не встречался, кроме представителей полиции, армии, экстренных служб и территориальной обороны.
Если по официальной статистике население Киева составляет 2,8 млн человек, к тому же люди, живущие и работающие в городе неофициально и арендующих жилье, то из всех них сейчас здесь в лучшем случае 1,5–2 млн человек.
- Много ли помощи от территориальной обороны?
Да, они оказывают поддержку и помогают ловить преступников.
- Я читал, что в начале войны горожане сделали 40 000 звонков на телефон доверия полиции.
По состоянию на конец апреля к нам поступило почти 130 тысяч обращений. В первый месяц их было около 40 000, из них около 20 000 о возможных диверсиях против Украины и так далее. Многие сообщения при проверке не подтвердились, но благодаря жителям удалось поймать 18 диверсионных групп численностью 328 человек.
В их задачу входило предоставление информации о местонахождении украинских вооруженных сил, полиции и других силовых структур во время вторжения. Они помечали дома. Поэтому горожане были очень бдительны.
В первые дни войны мы разделили десять районов Киева на отдельные сектора, в каждом из которых не менее десяти полицейских патрулировали улицы, общались с представителями жителей и квартирных товариществ. Мы получили информацию о том, кого и где они только что заметили.
После того как киевляне начали возвращаться в город, количество обращений в полицию не увеличилось. Другая история с оккупированными населенными пунктами в Киевской области. В Гостомеле помогала киевская полиция совместно с судебными следователями документировать совершенные там военные преступления.
В ходе разбирательств мы осмотрели 6249 русских военных жилищ, построек и боевых позиций. К сожалению, в ходе этой работы мы обнаружили и эксгумировали тела многих мирных жителей. Именно в Буче, Гостомеле и Ирпени всплыло много случаев мародерства: мы видели стиральные машины и даже унитазы, с которыми пытались уйти.
К счастью, в Киеве ничего подобного не произошло, потому что российские войска были уничтожены на границе города. В то же время с 24 февраля по Киеву было выпущено 163 ракеты, в результате которых пострадало или уничтожено около 290 объектов, в том числе жилые дома и предприятия. Русские распространяют ложную информацию, что огонь ведется только по военным целям, но только пять из пострадавших 298 объектов были военными. 286 из них были гражданскими, а семь — объектами критической инфраструктуры.
- Каковы текущие приоритеты полиции?
- Основное внимание уделяется борьбе с коллаборационистами и диверсионными группами. Второе направление работы касается идентификации погибших и поиска пропавших без вести.
Все наши работники получили оружие [с начала войны], и были готовы в случае необходимости воевать на улицах. Почти весь персонал остался на месте, за небольшим исключением матерей с маленькими детьми.
- Какая ситуация с поиском новых сотрудников?
- Всего у нас 9200 рабочих мест, из которых заполнено 7600. Несмотря на то, что мы недоукомплектованы, ряд полицейских с оккупированных территорий нуждаются в работе. Они опытны и обучены, и мы можем нанять их, как только они пройдут специальную проверку.
Жертв удалось избежать
Несмотря на очень неспокойное время первых недель войны, когда киевской полиции приходилось постоянно обрабатывать информацию, поступающую от граждан, для выявления и обезвреживания возможных диверсионных групп противника, полиция не понесла серьезных людских жертв.
С начала войны трое полицейских были ранены при исполнении служебных обязанностей. Полученные травмы не были опасны для жизни. Из полицейских участков в десяти районах Киева российские ракетные обстрелы смогли нанести ущерб лишь двум.
Хорошо, что 28 февраля правительство решило произвести выплату военным и полиции для поддержки их семей во время военного положения. Это обеспечивает большую мотивацию, особенно в то время, когда предпринимательство в тяжёлом положении. У нас есть работа и мы получаем зарплату. Моральный дух стабилен, мы по-прежнему сплоченная команда.
- Незадолго до войны украинская и эстонская полиция начали совместную программу обучения…
- Да, мы встретились и лично поговорили с директором департамента полиции и погранохраны Эльмаром Вахером. Привет и благодарность ему. Мы подчеркнули необходимость сотрудничества и обмена опытом. Сейчас всё приостановилось, но мы обязательно вернемся к этому.
- Какая поддержка сейчас нужна киевской полиции?
- Зарубежные страны оказали нам большую поддержку, а также оказали материальную, техническую и другую помощь. Многие волонтеры помогли с оборудованием — были пожертвованы дроны — но, конечно, компьютерное оборудование всегда нужно. С топливом большая проблема, его не хватает. У нас есть определенные запасы топлива для использования в военных действиях. Однако на работу полиции отсутствие топлива не повлияло и реакция на вызовы не уменьшилась. В среднем мы получаем до 3000 вызовов в день.
- Когда война закончится, оружие, розданное людям, нужно будет собрать обратно. Вас это не пугает?
- Опасений нет, но мы понимаем всю сложность этого процесса. После войны это задача полиции. По закону по окончанию войны у граждан есть десять дней на то, чтобы сдать оружие.
- Что нас ждет в будущем?
- Мы победим! Но если [оккупанты] все же попытаются добраться до Киева, мы вернемся к тому формату [обороны], который мы использовали в первые недели войны. Благодаря поступлению оружия [в Украину] мы остаемся сильными и сохраняем боевой дух. Мы, конечно, понимаем, что конфликт может затянуться, но все же надеемся, что всё закончится скорее.
- Вы только начали работать начальником милиции в Киеве в августе прошлого года, но уже кое-что испытали…
- У меня был предыдущий опыт работы начальником милиции, я был начальником главного управления полиции в Полтаве. С Киевом совсем другая история, тут есть свои особенности. Но я думаю, что всё, что не убивает, делает сильнее.